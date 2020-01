La Marató de Tarragona celebra els 10 anys creant la modalitat per relleus

Enguany volen contribuir a respectar el Medi Ambient i han retirat més de 20.000 gots de plàstic d’un sol ús i posen autocars a un preu de 5 euros

La Marató de Tarragona arriba enguany a la 10a edició i com a novetats més destacades hi ha una nova modalitat, la de 21kx2, és a dir, la de completar el circuit de la Marató per relleus. A més, enguany l’organització vol contribuir a respectar el Medi Ambient retirant més de 20.000 gots de plàstic i posant autocars des de Lleida i Barcelona fins a Tarragona a un preu de 5 euros.

L’organitzador de l’esdeveniment, Juanan Fernández, explicava aquest matí que «complir 10 anys és una satisfacció, és un èxit perquè estem alineats una entitat pública com l’Ajuntament i un privat». Com en les edicions anteriors, esperen poder arribar als 1.500 participants i, de moment, ja hi ha 1.000 persones inscrites quan només falten dues setmanes per la celebració de l’esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim diumenge 2 de febrer. En cas d’assolir aquesta xifra, els organitzadors es donaran per satisfets, ja que cada vegada hi ha més proves d’atletisme i, per tant, un calendari més atapeït. «A Laredo, Cantàbria, han hagut de suspendre la Marató per falta d’inscrits», ha lamentat Fernández, qui ha afegit que «la demanda és la mateixa, a l’Estat hi ha quatre milions d’atletes, però l’oferta ha crescut molt, això fa que es reparteixin molt». En aquesta línia, l’organitzador també ha detallat que «ara tampoc hi ha la cultura de competir, practiquen l’esport per cuidar-se».

Els circuits seran els mateixos que els de l’any passat, així doncs, la sortida i arribada del recorregut de 5, 10, 21 i 42 quilòmetres serà a l’Anella Mediterrània. Entre aquests, hi haurà la novetat de completar la cursa per relleus, és a dir, un de la parella farà una meitat del recorregut i l’altra el restant, tot i que tots dos podran entrar junts a la meta, ja que hi haurà un lloc en els metres finals on es podran esperar els corredors.

Bus des de Lleida i Barcelona

Dels prop de 1.500 atletes que acostumen a prendre part de la Marató de Tarragona, un 58% són de la província, mentre que un 42% són de fora. D’aquests, un 22% són de Barcelona i un 6% de Lleida i és per aquest motiu que l’organització ha decidit posar un transport des de Barcelona i Lleida cap a Tarragona a un preu de 5 euros per incentivar que els atletes que surtin d’aquestes ciutats es desplacin amb l’autocar i no amb cotxes propis, per tal de col·laborar amb la millora mediambiental. Per aquesta raó, els vehicles que van al capdavant de la cursa seran híbrids.

Per la seva banda, Jordi Artiga, director d’operacions d’SB Hotels, ha dit que «una seixantena d’atletes s’allotgen en el nostre hotel, una xifra que cada any intentem que creixi», i això és possible a ofertes com la d’enguany que aquells que vulguin participar en la Marató i s’allotgin en aquest hotel, tenen el dorsal gratuït. Finalment, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Maria José López, ha celebrat que la fita arribi a la 10a edició i que, «com totes les proves importants de la ciutat», la sortida i l’arribada estiguin a l’Anella Mediterrània.