Gerard Descarrega és becat per continuar els estudis universitaris del curs 2019-20

El Comitè Paralímpic ha entregat aquest matí les 'Becas Fundación Iberdrola España'

Actualitzada 20/01/2020 a les 17:00

La Fundació Iberdrola Espanya i el Comitè Paralímpic Espanyol han entregat aquest matí, en un acte celebrat a la seu del Consejo Superior de Deportes (CSD) a Madrid, les Becas Fundación Iberdrola España a onze esportistes paralímpics, que els permetran continuar els seus estudis universitaris del curs 2019-20.Entre els becats, hi ha Gerard Descarrega, atleta tarragonó amb discapacitat visual, campió paralímmpic en els Jocs de Rio de 2016 i del món el 2017. Concretament, a ell li han renovat la beca per continuar els seus estudis de Gru de Psicologia a la Universitat Catòlica de Múrcia. Altres atletes catalans que també han estat becats han estat Óscar Salguero, Meritxell Playà i Jordi Morales.Les Becas Fundación Iberdrola España van dirigides a esportistes beneficiaris del Pla ADOP que estan cursant estudis universitaris i tenen com a objectiu promoure la seva capacitat professional per facilitar la seva integració laboral, una vegada acabada la seva vida esportiva.A l'acte han assistit Fernando García, president de la Fundació Iberdrola Espanya, Miguel Carballeda, president del Comitè Paralímpic Espanyol, i una representació dels esportistes beneficiaris. Durant la seva intervenció, el president de la fundació, ha assenyalat que «estem molt orgullosos de seguir recolzant a l'esport paralímpic espanyol, no només a través de l'impuls al Pla ADOP, sinó també amb el suport a la formació dels esportistes, que permeten la seva preparació per a les etapes professionals futures».Per la seva banda, Carballeda, ha destacat que el compromís d'Iberdrola amb el moviment paralímpic és «quelcom més que un senzill patrocini esportiu», si no que és «una aposta per les persones», en concret «per les persones amb discapacitat». Amb l'ajuda d'aquestes beques, «aconseguirem que pugueu ser reconeguts pel vostre talent esportiu, però també pel vostre talent professional el dia de demà», ha explicat als atletes.En representació dels esportistes becats, han intervingut Jordi Morales, qui ha agraït la concessió d'aquesta beca perquè poder-se formar pel futur aporta «molta tranquil·litat a l'hora de competir», i María Delgado, que després d'aquesta ajuda, espera que «serveixi d'exemple a altres esportistes que volen compatibilitzar l'esport amb els estudis».