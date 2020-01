Seligrat: «És una victòria més, queden molts partits i tots són vitals»

El tècnic també ha parlat de Viti, que continua sense voler estar a Tarragona

Toni Seligrat està molt content amb el resultat de l'equip tot i que assegura que «és una victòria més, queden molts partits i tots són vitals» i afegeix que «estem en una zona de la classificació que no ens agrada i, per sortir, necessitem punts i costa molt treure'ls». És per això que el tècnic grana defensa que «a casa hem d'intentar treure'ls sempre» i argumenta que «veníem d'unes setmanes sense aconseguir-ho, l'equip estava furiós perquè traiem menys del que mereixíem en els partits i, després de tot això, quan aconsegueixes la victòria i contra un rival que, per a mi, és el millor de la categoria, doncs ho celebres molt».Per al tècnic del filial blaugrana, García Pimienta, el seu equip ha merescut més, però Seligrat detalla que «a banda d'una acció aïllada, a la segona part no recordo cap altre xut perillós del Barça», i afegeix que «l'únic que hem concedit són xuts des de fora i centrades que defensàvem bé, no podien filtrar passades interiors ni accedir per dins». L'entrenador valencià sí que ha admès que «ells ens han guanyat amb la possessió, no sé si han merescut més, però nosaltres hem tingut molts partits en els quals hem merescut més i hem acabat perdent». Sobre el mig del camp que s'ha vist avui, Seligrat ha afirmat que «he hagut d'improvisar, hi ha hagut problemes d'última hora», però malgrat tot, «no ens anava malament aquest doble pivot defensiu sabent que el rival ens exigiria moltíssim». Tal com ha anunciat l'entrenador grana, Márquez ha caigut de la convocatòria per lesió i, el mateix tècnic ha sentenciat que «no teníem res més». I és que el tècnic ha desistit en intentar que Viti se centri en l'equip, ja que «contínuament té problemes disciplinaris, no es pot tenir més mà esquerra de la que s'ha tingut, arriba un punt que ja està bé», i ha dit que «necessitem gent que, no només estigui a gust aquí, sinó que es mori de ganes per ser-hi».Un d'aquests futbolistes que vol estar amb el primer equip és Pol Domingo, i el tècnic s'ha desfet en elogis cap a ell. «És jove però un home, i vol estar aquí més que ningú i cada oportunitat que té l'està aprofitant al màxim», ha explicat Seligrat, qui ha afegit que «hem de donar molt de mèrit al noi del filial, ens està donant molt, ell té la seva dosi de responsabilitat en què el Nàstic porti dos partits sense encaixar». Amb aquestes tres aparicions de Domingo en els darrers tres partits, Seligrat té clar que «és un més d'aquests que nosaltres volem per treure la situació, ja no és un de la Pobla que ve amb nosaltres a entrenar».