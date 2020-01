Intensitat, patiment i victòria (1-0)

Els grana deixen els tres punts a Tarragona amb un partit excel·lent en defensa i en el qual han sabut patir en els moments finals

Actualitzada 19/01/2020 a les 15:00

Fitxa tècnica

El Nàstic s'ha quedat els tres punts després de vèncer en el duel contra el Barça B d'aquest matí al Nou Estadi. Era clar que la possessió la tindria el filial blaugrana, és el que porten al seu ADN i el que els ensenyen de ben petits, així doncs al Nàstic li tocaria exercir una bona pressió i no deixar espais en defensa per anul·lar el contrari, un guió que han complert a la perfecció. La intensitat és un aspecte innegociable en els equips de Toni Seligrat i una de les claus d'aquesta categoria i tots els jugadors del Nàstic s'ho han deixat tot sobre el camp per aconseguir la primera victòria del 2020. Un d'aquests futbolistes que ho ha donat tot ha estat Miranda, que amb només dos entrenaments amb els tarragonins, ja ha sortit de titular. Ha sorprès Seligrat en l'onze, però de manera obligada, ja que Javi Márquez no ha entrat ni en la convocatòria per molèsties musculars i Goldar ha continuat ocupant el mig del camp amb Miranda. Tampoc han anat convocats, tot i la necessitat al mig del camp, Viti i Petcoff, el segon perquè li busquen sortida i el primer perquè continua sense voler estar a Tarragona.La primera meitat ha començat a un bon ritme amb un Nàstic que pressionava molt bé i impedia que el Barça practiqués el seu futbol amb comoditat. De fet, els tarragonins han aconseguit ser superiors amb aquesta bona pressió i un futbol directe. Al minut 3' el Nàstic ha disposat del primer córner que ha servit Bonilla al segon pal on Oliva esperava per rematar a plaer, però el porter blaugrana ha aconseguit posar la mà per desviar l'esfèrica abans que arribes al davanter de Riudecanyes. Tot i la bona pressió tarragonina, la qualitat dels futbolistes del filial blaugrana ha fet que Abel Ruiz tingués la primera ocasió del partit amb un xut que s'ha estavellat al pal després de desfer-se de diversos jugadors i amb una sortida tova de Bernabé en el mà a mà. De nou, el Nàstic ha tornat a aproximar-se amb una centrada de Bonilla que, altra vegada, Carevic ha aconseguit atrapar abans que Miranda rematés.Tal com va succeir a Llagostera, després d'una errada de Bernabé, ha arribat una gran intervenció seva per evitar el primer gol visitant. La pilota ha arribat al segon pal des de la banda esquerra, d'allà un atacant blaugrana l'ha posat al primer pal, descol·locant tota la defensa grana i Collado, sol, ha rematat la pilota. Quan aquesta semblava que entrava a porteria, Bernabé ha arribat amb una gran estirada per desviar-la. Minuts després, ha arribat la resposta grana que no ha acabat en gol per una doble intervenció de Carevic. Pedro ha centrat la pilota a l'àrea on Oliva l'ha baixat i deixat de cara per Ballesteros que ha xutat a porta, el meta blaugrana l'ha refusat i la pilota ha caigut als peus d'Albarrán que ha tornat a disparar però Carevic ha aconseguit enviar la pilota al córner. En aquesta primera meitat poques ocasions més hi ha hagut en un duel que s'ha disputat molt intensament al mig del camp on Miranda ha demostrat perquè el volia Seligrat, ell sol ha aguantat a l'equip al mig del camp i en defensa, ordenant a tots els futbolistes.El segon temps ha començat molt semblant al primer i en els primers compassos Oliva ha estat a punt de marcar però no ha arribat a la centrada d'Albarrán per ben poc. Brugui ha provat sort amb un xut des de la frontal que ha sortit fregant el travesser. Amb el pas dels minuts, el Barça B ha anat dominant més l'enfrontament però cap dels dos conjunts disposava d'ocasions clares de gol. Abel Ruiz ha avisat amb un xut potent al primer pal que Bernabé, amb una bona mà, ha enviat a córner. El Nàstic seguia el seu guió previst sortint en accions ràpides i així ha arribat el primer i únic gol de l'enfrontament. Brugui ha realitzat una bona centrada al cor de l'àrea des de la banda dreta, Oliva ha caigut i l'afició i el mateix jugador demanaven penal però Ballesteros, més llest que ningú ha aparegut per posar la pilota al fons de la xarxa amb el cap.Amb la feina més difícil feta, avançar-se en el marcador, el Nàstic s'ha tancat darrere per defensar i Seligrat ha donat entrada a Valentín per Brugui per explotar la seva velocitat. El Nou Estadi ha hagut de patir de valent per endur-se els tres punts, especialment en els instants finals quan els tarragonins no aconseguien sortir de camp propi. Tot i les constants arribades i centrades els tarragonins han aconseguit esfumar el perill amb una gran feina de tota la defensa i, especialment, de Pol Domingo que ha guanyat totes les lluites individuals. D'aquesta manera, els tarragonins han sumat la primera victòria del 2020 al Nou Estadi, la tercera amb Seligrat. Un resultat que els treu del descens a l'espera del que facin Badalona, Ejea i Valencia Mestalla, rivals als qui supera a la classificació momentàniament.Bernabé, Bonilla, Juan Rodríguez, Pol Domingo, Albarrán, Brugui (Pol Valentín, 85'), Goldar, Miranda, Pol Ballesteros, Pedro (Pereira, 57') i Oliva.Carevic, Dani Morer (Ilaix, 86'), Chumi, Reis, Guillem Jaime (Akieme, 75'), Jandro, Araújo, Álex Collado, Hiroki, Abel Ruiz (Saverio, 75') i Monchu.1-0, Ballesteros (72').Antonio Monter Solans (col·legi aragonès) ha amonestat als locals Bernabé, Miranda, Pedro i Oliva; i als visitants Araújo, Jandro i Collado.El Nou Estadi ha acollit a 2.359 espectadors en el duel de la jornada 21 de Segona Divisió B.