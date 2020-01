El president del Nàstic fa fora de l'estadi a Petcoff i Viti abans del partit

El de Mataró ha arribat tard a la convocatòria i l’argentí ha argumentat que no estava en disposició de disputar el duel contra el Barcelona B

Actualitzada 19/01/2020 a les 20:07

El Nàstic ha perdut la paciència amb Damián Petcoff i Viti, dos futbolistes que no estan rendint al seu màxim nivell per diferents motius. Cansat d’aquesta situació, el president del club grana, Josep Maria Andreu, ha fet fora de l’estadi als dos jugadors abans que comencés el partit contra el Barcelona B d'aquest matí.

Els grana van obrir la porta de sortida a Petcoff en aquest mercat de fitxatges, entenent que el migcampista estava rendint molt per sota del seu nivell i que el seu lloc podria ser ocupat per un altre futbolista com ara Miranda o Ribelles. Però l’argentí no està posant fàcil la seva sortida, defensant que vol acabar el contracte que ha firmat, tot i que tampoc sembla disposat a completar-lo sobre el terreny de joc. Avui tenia una oportunitat perfecta per tornar a sentir-se futbolista, ja que la baixa per lesió de Javi Márquez obria una escletxa al mig del camp que podia ser ocupada per ell.

De fet, aquesta era la idea de Seligrat, com a mínim, per convocar-lo, però, segons han informat al Diari Més fonts del club grana, el mateix Petcoff s'ha negat a jugar el duel afirmant que no estava pel partit. Aquesta resposta ha provocat que s’encenguessin els ànims a la cúpula del Nàstic i el president grana l'ha convidat a marxar del Nou Estadi.

Una situació semblant ha succeït amb Viti. El de Mataró porta tota la temporada entrenant a un nivell molt baix, però el que més molesta són les seves faltes d’actitud i d’indisciplina que està cometent. A l’estiu volia marxar del club però el cert és que no va arribar cap oferta que s’aproximés al seu valor real i, per aquest motiu, els tarragonins no el van deixar marxar, ja que havia de ser una peça clau aquesta temporada. Aquest fet va provocar que el futbolista s’enfadés amb el club i optés per desafiar en cada moment a l’entitat. Bartolo ja el va apartar de l’equip per aquest motiu, i Seligrat també, tot i la falta d’efectius en aquesta zona del camp.

Possibles càstigs

Ara caldrà veure quines reaccions es prenen des de l’entitat tarragonina cap a aquests dos futbolistes i si tots dos acaben el curs al Nàstic, sense jugar cap minut però ocupant fitxa, o si acaben sent acomiadats per l’entitat. En el cas de Petcoff, el club ja volia desprendre’s d’ell en aquest mercat, però trencar el contracte significa que el Nàstic ha de pagar una gran quantitat de diners al futbolista argentí, fet que intenta estalviar-se i que per aquest motiu està negociant encara la seva sortida.

En canvi, amb Viti encara es tenien esperances de recuperar al futbolista, almenys, fins a final de temporada però la paciència s’ha esgotat i això podria provocar que el club decidís castigar-lo ja sigui deixant-lo a la grada tots els partits que resten de lliga o bé també buscant-li una sortida per desfer-se d’un jugador que en cap moment ha volgut continuar al Nàstic, i tornar-li a l’entitat el que aquesta li ha donat.