Un Nàstic necessitat de punts rep al Barça "B"

El club grana s’enfrontarà aquest diumenge al filial del F.C. Barcelona amb l’objectiu de sortir del descens virtual

Actualitzada 18/01/2020 a les 18:30

El conjunt dirigit per Toni Seligrat rebrà aquest diumenge al tercer classificat de Segona Divisió B, el Barça “B” que aterra a les 12.00h al Nou Estadi amb una mala ratxa de resultats fora de casa. El Nàstic, per la seva banda, necessita guanyar per fer bo el punt que van recollir aquest passat dimecres a l’enfrontament contra el Llagostera (0-0). Rep a un Barça “B” caracteritzat per un joc propi de l’escola barça però que no està tenint els millors resultats fora de casa i es que sumen sis partits consecutius sense guanyar fora de l’estadi Johann Cruyff. Tot i no ser un rival fàcil, els números estan de cara al Nàstic de Tarragona i això potencia els ànims dels aficionats granes.En funció del que facin el Badalona i l’Ejea, els seus rivals directes, si el Nàstic guanya demà podria sortir del descens directe i, fins i tot, del playoff de descens a Tercera Divisió, per tant, es tracta d’un partit clau pel club tarragoní.Pel que fa a la possible alineació, es probable que debuti Miranda, el migcampista arribat dijous a l’entitat grana procedent de l’Hèrcules cap a on ha marxat Perone. Miranda, que només ha fet dos entrenaments amb l’equip, té moltes opcions de debutar aquest diumenge amb el primer equip.A la porteria hi trobem a Bernabé, Bonilla com a lateral esquerre i Albarrán al lateral dret. En quant a centrals, hi seran Goldar i Juan Rodríguez, al mig del camp Miranda i Javi Márquez amb Brugui a la banda esquerra i Pol Ballesteros a la banda dreta mentre que Oliva i Pedro Martín es situaran a dalt del camp.