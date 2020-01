L'Ibersol CBT es reivindica i torna a guanyar

Els de Berni Álvarez s'han imposat a l'UE Barberà (41-75)

Actualitzada 18/01/2020 a les 20:38

L’Ibersol CBT ha tornat a guanyar després d’imposar-se còmodament a la pista de l’UE Barberà (41 – 75). El partit només ha tingut un dominador de principi a fi, l’equip de Berni Álvarez, que recupera així la confiança després de les dues darreres derrotes consecutives. La bona defensa plantejada pels blaus els ha portat a controlar el partit en tot moment, i ha deixat el rival en tan sols 41 punts. Ferran Torres ha estat el millor jugador del partit, amb 19 punts, 4 rebots i 23 de valoració. Joan Sorolla, amb permís del club, no ha disputat el partit.



El partit començava amb quatre punts consecutius de Jaume Zanca i l’equip acompanyava en atac aconseguint una primera renda de 0 a 9, amb triple de Pape Mbaye inclòs. L’equip de Berni sortia entonat, i la defensa tan sols concedia dos punts en gairebé 7 minuts jugats. L’Ibersol CBT controlava el ritme del partit i el rebot, i això els feia dominar el marcador per 10 punts (4 – 14). Els blaus feien mal al rival des de totes les posicions, amb un joc ràpid que agafava desprevingut al Barberà. La renda es mantenia fins arribar al final dels primers 10 minuts (8 – 18).Amb l’arrencada del segon quart, l’Ibersol CBT aconseguia sobrepassar la diferència més enllà dels 10 punts per primera vegada en el partit (10 – 24), mentre que en l’apartat defensiu, l’equip seguia sent una roca. Els blaus tenien la mida presa als local, fent que en cada acció haguessin de treballar fins al límit de la possessió. Gràcies a aquest treball defensiu i al bon joc col·lectiu en atac, els de Berni arribaven als +17 (18 – 35). Amb aquesta dinàmica positiva de l’Ibersol CBT s’arribava al descans del partit, amb un marcador de 19 a 38.Els blaus s’anotaven un parcial de 0 a 10 en tornar de vestidors, i el Barberà no era capaç de trencar-lo fins passats dos minuts i mig i des de la línia de tir lliure (20 – 48). L’Ibersol CBT no ha afluixat en cap moment i ha seguit ampliant la diferència sense contemplacions i no deixant que el rival es fiqués de nou dins del partit. Amb el tercer quart, l’equip ha deixat el partit sentenciat (27 – 64). L’últim quart ha estat un tràmit, en el que els blaus no han afluixat en cap moment i han tornat a guanyar amb un resultat de 41 a 75.