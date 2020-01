Seligrat: «Estem amb deute amb tothom però també amb nosaltres mateixos»

El tècnic ha confessat que la lesió de Ribelles els trastocat els plans

Actualitzada 17/01/2020 a les 16:16

L'entrenador grana, Toni Seligrat, ha valorat el proper enfrontament del Nàstic contra el Barça B, un rival que veu molt complicat perquè és l'equip menys golejat com a visitant, «cosa que diu molt del que ens trobarem». El partit serà diumenge a les 12 hores al Nou Estadi.Seligrat ha explicat «estem amb deute amb tothom però també amb nosaltres mateixos». El tècnic valencià segueix afirmant que l'equip està fent les coses bé, tret d'algun error i que no es veu reflectit al resultat. «Espero que el futbol sigui més just o menys injust amb nosaltres» durant la segona fase de la temporada.De cara al partit de diumenge, espera que els jugadors del Barça B, que tenen «un gran talent», no es trobin còmodes amb la pilota a la gespa del Nou Estadi. La clau, millorar la defensa i algun aspecte que els ha penalitzat en els últims partits. Tot i això, creu que «tenim un nivell molt similar».Sobre la lesió del nou fitxatge de l'equip grana, Javier Ribelles, ha explicat que els trastocat els plans. El migcampista s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu esquerre fet que l'apartara de primera línia de joc.L'entrenador ha confirmat que Fran Carbia és un dels homes que contempla el Nàstic per aquest mercat d'hivern. «M'agrada com a jugador pel seu caràcter, per què té experiència i és de casa. Ho té tot», ha confessat Seligrat.Finalment, preguntat pels periodistes ha parlat sobre Thomas Amang al qual «li estem intentant donar el màxim rendiment» però el problema que té d'osteopatia «està sent un problema».