El CE Vendrell lidera l'OK Lliga Plata amb l'objectiu de l'ascens

Els de Josep Lluís Delriu van perdre la categoria la temporada passada i enguany volen recuperar-la

Actualitzada 16/01/2020 a les 21:10

El CE Vendrell va perdre la categoria de l’OK Lliga la temporada passada i, tant bon punt van saber-ho, es van posar a treballar per recuperar-la tan aviat com es pogués. L’objectiu dels del Baix Penedès era realitzar una bona temporada enguany, situant-se al capdavant de la lliga per poder lluitar així per una de les places d’ascens a l’OK Lliga.

Fins al moment, la temporada dels de Josep Lluís Delriu està sent pràcticament perfecta. La primera volta de la lliga està a punt de finalitzar, només resten dos partits, i els vendrellencs són els líders del grup sud de l’OK Lliga Plata amb 22 punts. En aquests nou partits que han disputat fins al moment, els roig-i-negres només n’han perdut un, contra el Sant Cugat, n’han empatat un altre contra l’Alcoi, i han guanyat els set restants. Aquests bons números fan que els de Josep Lluís Delriu tinguin quatre punts d’avantatge sobre el segon classificat, el Shum.

«L’objectiu d’enguany era estar al capdavant de la lliga i, l’objectiu final, assolir l’ascens», explica el tècnic del CE Vendrell, qui explica que «això no és una tasca senzilla perquè aquesta lliga és molt diferent, els jugadors no estan acostumats i, a més, ens ha tocat el grup més difícil, on hi ha els quatre equips que vam baixar la temporada passada».

Partits amb menys control

Per a Delriu, una de les complicacions d’aquesta lliga és que «és molt competitiva, es corra més del necessari i trobes jugadors amb experiència que saben estar sobre la pista i joves amb moltes ganes», i remarca que «no hi ha tant de control del joc com a l’OK Lliga». Tot i les diferències de divisió, el tècnic defensa que «ens hem adaptat bé, estem implementant la nostra idea de joc», i expressa que «sabíem que teníem una plantilla molt competitiva, però en aquesta lliga pot passar qualsevol cosa». Delriu es mostra molt satisfet amb el paper que estan fent els seus i afirma que «la primera volta està sent quasi perfecta, però encara falta més de la meitat de la lliga». El pròxim partit dels vendrellencs, i primer del 2020, serà aquest dissabte contra Santa Maria del Pilar.