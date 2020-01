El Barça B encadena sis partits sense guanyar fora de l'Estadi Johan Cruyff

Els blaugrana són el millor local de la lliga però lluny de casa només han aconseguit dues victòries

Actualitzada 16/01/2020 a les 21:19

El Gimnàstic de Tarragona ha de fer bo l’empat aconseguit el passat dimecres contra el Llagostera i l’única manera de fer-ho és aconseguint la victòria contra el Barça B. La tasca no serà senzilla, ja que el filial blaugrana és el tercer classificat de la lliga però això és gràcies als resultats obtinguts com a locals en la primera volta, on encara no han perdut cap enfrontament. En canvi, lluny de l’Estadi Johan Cruyff els números canvien significativament, tot i que no són gens dolents.

Els de García Pimienta encadenen sis partits sense guanyar lluny de casa i, en l’últim desplaçament van perdre contra l’Olot 1-0. Els grana s’han d’aferrar a aquestes estadístiques per derrotar un equip plagat de futures estrelles i que practica un bon futbol de possessió, seguint l’escola Barça. En el duel de l’anada, els tarragonins van aconseguir sumar un empat (2-2) en un camp on només tres equips més ho ha aconseguit.

Lluny de Barcelona, els blaugrana han sumat 10 punts dels 3 que tenen, amb dues victòries i quatre empats, perdent els tres enfrontaments restants que han disputat. Les victòries les van aconseguir en la jornada 1 contra el Badalona (0-2) i en la 5 contra el Villarreal B (0-1), mentre que els empats han estat contra Llagostera (1-1), Ebro (1-1), Lleida (1-1) i Valencia Mestalla (0-0). Finalment, els tres equips que han aconseguit guanyar contra el Barça B han estat l’Ejea (1-0), l’Hércules (4-1) i l’Olot (1-0). Igual que els grana, els barcelonins van tenir partit aquest dimecres, contra el Badalona que va acabar amb victòria culé per dos gols a un.

Entre els perills del filial hi ha Monchu, màxim anotador amb sis dianes i Abe i Collado que en sumen quatre. Els qui no visitaran el Nou Estadi seran Riqui Puig, que anirà convocat amb el primer equip, ni Sarsanedas que estarà tres mesos de baixa després de ser operat.