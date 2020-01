Perone ja està a Alacant

El central feia dies que no entrenava amb el Nàstic i avui ha arribat a l'Hércules

Actualitzada 16/01/2020 a les 13:14

Bruno Perone ja es troba a Alacant, per entrar en la dinàmica d'equip de l'Hércules, el seu conjunt fins a final de temporada. La sortida del central brasiler del Nàstic semblava encallada, i, de fet, encara no és oficial, ja que tots dos clubs estan a l'espera que l'Extremadura signi els papers corresponents.Al central se l'ha vist aquest matí amb la roba d'entrenament del conjunt alacantí, tot i que encara no ha completat cap sessió d'entrenament amb l'equip. La seva arribada a Alacant, desencallarà l'arribada de Fran Miranda a Tarragona.