Així van jugar els tarragonins

Actualitzada 16/01/2020 a les 12:22

El Nàstic va encadenar ahir el cinquè partit sense guanyar, però ho va fer empatant a 0 contra el Llagostera en un camp complicat i on els grana van gaudir de bones ocasions per moure el marcador, tot i que no les van poder aprofitar.