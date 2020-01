Fran Miranda es desvincula de l'Hércules i fitxa pel Nàstic

El migcampista signa un contracte fins al juny de 2021

Actualitzada 16/01/2020 a les 18:00

L'Hércules i Fran Miranda han acordat la rescissió del contracte aquest migdia i aquesta tarda, el Nàstic ha anunciat la seva contractació. El club alacantí ha emès un comunicat explicant la seva desvinculació i en el qual li desitja «la major de les sorts» en els nous reptes professionals i li agraeix el seu «compromís, pofessionalitat i entrega» demostrada durant el temps que ha defensat l'escut de l'Hércules.Una vegada alliberat, el Nàstic ha fet oficial la seva arribada i ha anunciat que signa un contracte fins al juny de 2021. Tal com ja anticipava Diari Més, el migcampsita realitzarà demà al matí la primera sessió sota les ordres de Toni Seligrat, tot i que caldrà esperar per veure si entra o no en la convocatòria pel partit d'aquest diumenge contra el Barça B. Per fer-ho, primer haurà de disposar d'una fitxa, previsiblement, aquesta serà la de Perone que, tot i que ja està en terres alacantines, encara no s'ha desvinculat del Nàstic esperant que l'Extremadura arregli els problemes administratius.Miranda arriba a Tarragona amb més de 300 partits disputats a Segona Divisió B, la majoria d'ells en el grup tercer. En la seva estada a l'Hércules, des de l'agost de 2018, ha disputat 46 enfrontaments. El futbolista aportarà una gran capacitat física a l’equip entrenat per Toni Seligrat. El futbolista de Badajoz destaca per la seva envergadura i els 1.90 metres d’alçada, que li permeten mostrar-se poderós en el joc aeri i també ocupar molt d’espai sobre el terreny de joc. A aquests trets característics se li suma un bon tracte amb la pilota i l’esperit de sacrifici per lluitar fins al final cada jugada.