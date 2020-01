El CV Sant Pere i Sant Pau se centra en continuar la bona feina a la lliga

Els cooperativistes, subcampions de la Copa Príncipe, tornen a la competició regular aquest cap de setmana contra el Mundet al Carmel

Actualitzada 15/01/2020 a les 18:23

El CV Sant Pere i Sant Pau ja es troba centrat en la lliga després de competir a un gran nivell en la Copa Príncipe el passat cap de setmana, competició en la qual van arribar fins a la final després de derrotar als amfitrions, però van caure contra el Barça que va proclamar-se campió.

«Vam arribar a la final, no la vam poder guanyar però estem contents pel que hem fet i el joc demostrat», explica el tècnic cooperativista, Vlado Stevovski, qui afegeix que «especialment a la semifinal on després d’anar perdent 1-0 vam remuntar». Sobre el partit contra els blaugrana, l’entrenador afirma que «vam arribar al límit, en cada set vam competir, al final no va ser suficient, però sortim reforçats».

Precisament, en aquest duel els tarragonins van estar a punt d’empatar el matx en el segon set i Stevovski argumenta que «el nostre objectiu era arribar al final del set amb possibilitats de guanyar, vam aconseguir-ho però al final petits detalls, com errors en el llançament d’inici o en la recepció, ens van penalitzar», i afirma que «si l’haguéssim guanyat, segurament el partit hauria tingut un altre rumb, perquè nosaltres tindríem més confiança».

«La derrota fa mal, perquè arribar allí i no guanyar no és agradable, però també sortim contents pel partit que hem fet», expressa Stevovski, que ja es troba plenament centrat en la Superlliga Masculina 2, on els tarragonins ocupen la segona posició amb només una derrota, precisament contra el Barça (1-3). «Ara hem de canviar el xip, queda molta lliga, ens hem de centrar en el partit d’aquest dissabte contra el Mundet», al Pavelló Municipal del Carmel. Els barcelonins ocupen la desena posició amb 12 punts, aconseguits amb quatre victòries.

«Treballar i millorar»

El CV Sant Pere i Sant Pau ocupa la segona posició en una temporada que està sent pràcticament perfecta, de fet els tarragonins només han perdut un dels 12 partits que s’han disputat i, a més, només han rebut quatre sets en contra, els tres de la derrota contra el Barça i un contra l’Egido que va finalitzar 1-3 amb victòria cooperativista.

Tot i la gran temporada que està realitzant el conjunt tarragoní, Stevovski no vol marcar-se un objectiu que no sigui el de «treballar i millorar, créixer com a jugadors i equip i estar en millor forma possible cada cap de setmana», i afirma que «si això ho aconseguim, segur que a final de temporada estarem a dalt a la classificació, però tot té el seu temps i hem d’anar al seu ritme». Amb tot, el tècnic cooperativista no amaga que «si seguim treballant bé, segur que estarem en la fase de lligueta d’ascens a Superlliga Masculina 1». L’entrenador, però, també avisa que «hem de pensar setmana a setmana perquè es tracta d’un equip molt jove amb molt marge de millora i hem de tenir els peus a terra i anar treballant». La lliga es troba passada l’equador i aquest cap de setmana es disputarà la segona jornada de la segona volta, però si els tarragonins continuen al mateix ritme que en la primera part de la temporada, el seu destí serà la fase de lligueta d’ascens en la qual participen els dos millors equips dels dos grups de Superlliga Masculina 2 i en la qual es disputaran els dos llocs d’ascens a Superlliga 1 que, a diferència de la Copa Príncipe, s’enfrontaran tots els equips entre ells, sense semifinal i final.