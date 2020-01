Sense gols no hi ha glòria (0-0)

Els tarragonins, superiors en bona part del duel, gaudeixen de bones ocasions però no les aprofiten

Actualitzada 15/01/2020 a les 22:43

El Nàstic continua sense guanyar i encadena ja el cinquè partit sense sumar els tres punts però, com a mínim, aconsegueix tancar la porteria en un partit complicat on la pilota no va parar d’anar d’una àrea a l’altra. Els tarragonins van ser lleugerament superiors als locals, gaudint de bones ocasions però sense aprofitar cap d’elles. El Llagostera, també va tenir oportunitats per moure el marcador però el desencert i un bon Bernabé van impedir-ho.

La primera meitat va començar, tal com ja preveia l’entrenador grana, Toni Seligrat, amb un joc molt directe i en el qual els tarragonins es mostraven lleugerament millors que els locals. Seligrat ja avisava que per guanyar l’enfrontament, els grana haurien de practicar el mateix futbol que els gironins però sent superiors i així ha estat en els primers 45 minuts. Va avisar Márquez amb un xut llunyà al minut 2’ que va sortir molt desviat, i el seu company al mig del camp en aquest partit, Viti, també va estar a punt d’inaugurar el marcador ben aviat. Era el minut 5’ i, després d’un servei de cantonada servit per Márquez, davant l’absència de Bonilla, va acabar, després de diversos rebots, als peus de Viti que a poca distància del porter va xutar al primer pal però Marcos va aconseguir atrapar l’esfèrica.

Poc després va arribar la rèplica del Llagostera, una rematada acrobàtica de Sascha que va marxar lleugerament desviada en la primera arribada local. També Aimar, a la sortida d’un córner, va tenir una bona ocasió però el seu xut, per fortuna grana, va marxar molt per sobre de la porteria defensada per Bernabé.

Amb el pas del temps, els tarragonins començaven a ser més superiors en totes les facetes del joc i van tancar als rivals al seu camp. Oliva va generar-se ell mateix una gran ocasió després de rebre una pilota a la frontal, d’esquena a la porteria. El de Riudecanyes va girar-se i va disparar a porteria obligant a Marcos a estirar-se al màxim per evitar el primer gol del partit. Tot i el domini grana, una jugada aïllada dels locals va estar a punt de moure el marcador. El Llagostera ha servit una falta amb una centrada al segon pal on Bernabé posa els punys, molt malament, i la pilota li acaba passant cap al darrere seu on Diego, a plaer, remata l’esfèrica per sobre del travesser.

A partir d’aquesta errada de Bernabé, a les quals malauradament té acostumada a l’afició grana, el porter de Los Palacios ha canviat i ha estat crucial en alguns trams del partit. Per pams, en aquesta primera meitat Brugui i Ballesteros van protagonitzar bones accions ofensives, ajudats també per un bon Oliva que donava sentit a totes les passades en llarg del seu conjunt. Els primers 45 minuts van deixar una gran estirada de Bernabé al llançament de falta directa de Magallán que poc va faltar perquè acabés en gol.

Més igualtat, mateixes dianes

En la segona part les forces es van igualar i tots dos conjunts van dominar en diferents trams del partit, tot i que sense que cap dels dos aconseguís endur-se els tres punts. L’inici d’aquest segon temps va deixar una nova aturada de Bernabé al remat d’Aimar que va entrar sol a la sortida d’un córner. Brugui, un dels més actius ofensivament va gaudir d’una bona ocasió després d’una gran passada de Ballesteros a l’interior de l’àrea que va rematar amb un xut creuat que Marcos va aconseguir refusar. Poc després, va ser el torn d’Oliva que va aprofitar una centrada d’Albarrán des de la dreta per rematar des del punt de penal però la pilota va marxar fregant el pal de la porteria del Llagostera.

Després d’aquestes ocasions clares per part dels tarragonins va arribar el temps de domini del Llagostera, incrementat per l’absència de Márquez que va deixar el seu lloc a Pereira. Per part dels blaugrana, Nahuel va efectuar un xut creuat que es va perdre per ben poc i, després, Bernabé va malbaratar una ocasió amb una doble intervenció, primer refusant una centrada i després aturant el xut en el rebot. Un dels jugadors que els grana van trobar a faltar sobre el terreny de joc, va ser Bonilla, no perquè Pol Domingo no jugés bé en el seu lloc, tot el contrari, sinó per les jugades d’estratègia en els quals els tarragonins no van ser capaós de treure profit. La més clara, va ser una falta a la frontal en el tram final del partit que va decidir executar Albarrán. La pilota va estavellar-se a la tanca defensiva, el rebot, també per Albarrán va impactar en un defensor, i el xut final de Pereira el va atrapar sense problemes el meta rival.

El partit enfilava ja la recta final, només li restaven cinc minuts, tot i que en aquest camp, aquest temps és suficient per viure una ocasió de gol i, tenint en compte com s’estava jugant el partit, estava clar que se’n viuria més d’una. La primera, i la més clara de totes, la va tenir Pereira. El Nàstic va sortir al contraatac amb una conducció de Brugui que va deixar la pilota a la banda dreta per Ballesteros qui, al seu torn, la va posar al segon pal en una passada precisa i mil·limetrada perquè Pereira l’empenyés al fons però el gallec va optar per colpejar amb l’exterior de la bota dreta i va acabar rematant molt desviat. El Llagostera, en aquests instants finals, també va tenir una nova ocasió, una rematada de Kuku sol davant de Bernabé que el meta va aconseguir blocar per mantenir el marcador en l’empat a zero, resultat inicial i també final i que deixa al Nàstic en descens directe, a dos punts de la permanència.

Fitxa tècnica

Llagostera. Marcos, Aimar, Lucas Viale, Diego, Maynau, Magallán (Kuku, 82’), David, Cortés (Nahuel, 58’), Eric (Crespo, 70’), Noel i Sascha.

Bernabé Barragán, Albarrán, Juan Rodríguez, Pol Domingo, Goldar, Brugui (Montero, 92’), Viti, Javi Márquez (Pereira, 68’), Pol Ballesteros, Oliva i Pedro.Sense gols.David Recio Moreno (col·legi navarrès). Va mostrar la targeta groga als locals Maynau, Sascha i Diego; i als visitants Juan Rodríguez i Pol Domingo.El Camp Municipal de Llagostera va acollir el partit corresponent a la jornada 20 del grup tercer de Segona Divisió B.