Seligrat: «Hem merescut una mica més»

El tècnic grana defensa que el seu equip ha estat superior en algunes fases del partit

Actualitzada 15/01/2020 a les 23:33

Seligrat va mostrar-se satisfet amb el partit que van realitzar els seus ahir al Municipal de Llagostera on va veure «dos equips amb una intensitat altíssima que han competit de tu a tu qualsevol pilota dividida i han anat a buscar el partit», i va afegir que «per això hi ha hagut tantes ocasions clares, el normal aquí és que n’hi hagi poques».

«El fet de venir aquí i jugar amb descaradura i anant per ells com ho hem fet avui, acostuma a tenir més premi que no pas un equip que es tanca per mantenir la porteria a zero, però tampoc t’assegura res això», va argumentar Seligrat, qui també va afirmar que «ells també han fet un bon partit i són dominadors d’aquest terreny, potser per això sí que hem merescut una mica més, hem dominat moltes fases del joc».

Tot i el bon partit dels tarragonins, l’entrenador valencià era conscient que «errades sempre se’n cometen i en un camp de dimensions reduïdes on passen tantes coses, encara n’hi ha més». En el duel, Seligrat va optar per fer només un canvi, excepte un segon obligat per Brugui, el tècnic es defensava dient que «no ho he cregut convenient». Entre els suplents, hi havia Amang que, sempre que ha jugat, ha deixat bones sensacions, però Seligrat va detallar que «arrossega una osteopatia del pubis des de fa setmanes, els partits que ha jugat no sabíem si els podria jugar i avui no estava en condicions de sortir».

Sobre la falta de gol, Seligrat va assegurar que no li preocupa i va dir que «a Zaragoza ens en van sobrar tres, els dos en pròpia i el de rebot, mai m’ha passat que un equip es faci tres gols així, aquell dia ens van sobrar i avui ens han faltat», i va afirmar que «el que passa és que aquest equip necessita tenir el que es mereix, i fa setmanes que mereix prou més del que té». En l’apartat individual, Seligrat va parlar de Pol Domingo, de qui va assegurar que «si el dia de Zaragoza em va agradar, avui més encara. L’hem posat de lateral esquerra, tot i que ell és central i dretà, i se n’ha sortit molt bé», i va afegir que «està perfectament capacitat per ajudar-nos i en diverses posicions». També va parlar de la lesió de Ribelles, i va dir que «encara sort que no crec en males sorts ni esperits, però aquí passen coses rares. Estem en aquell moment que cridem tot el negatiu i ho hem de capgirar, comença la segona lliga i ja ho hem fet millor que la primera, a casa contra el Llagostera vam perdre i aquí hem empatat».