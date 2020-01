Ribelles es lesiona en el segon entrenament

El migcampista s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu esquerre

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:47

L'aventura de Javier Ribelles al Gimnàstic de Tarragona ha començat amb molt mal peu. El migcampista va ser fitxat pel club grana el dilluns procedent de l'Unionistas de Salamanca i va arribar ahir a la ciutat.Ahir, dimarts, a les 20 hores va exercitar-se amb normalitat a la Pobla de Mafumet amb la resta de companys per preparar el duel d'avui contra el Llagostera, però aquest matí, en un entrenament específic, Ribelles s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa.Ribelles ja era baixa segura per al partit d'aquest vespre contra el Llagostera, ja que encara no hi ha cap fitxa disponible per poder-lo inscriure, però ara, amb aquesta lesió, es perdrà com a mínim els pròxims quatre enfrontaments.