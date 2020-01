Perone, Petcoff, Lolo Plá i Habran es queden a Tarragona

Seligrat ha preferit convocar als futbolistes del filial Pol Domingo, Sergio Montero i Oscar Sanz contra el Llagostera

Actualitzada 15/01/2020 a les 17:59

El Nàstic ha fet pública la llista de 18 futbolistes que ha convocat Toni Seligrat per al partit d'aquest vespre, 20 hores, contra el Llagostera.Entre els 18 convocats no hi ha Sarr, amb molèsties musculars, ni Bonilla, que va rebre la cinquena targeta groga contra l'Orihuela i ha de complir un partit de sanció. Selgirat tampoc ha decidit portar fins a terres gironines a Bruno Perone, Petcoff, Lolo Plá i Romain Habran per decisió tècnica.Així doncs, els futbolistes escollits han estat els porters Bernabé i Arnau Riera, els defenses Pol Valentín, Goldar, Albarrán i Pol Domingo, els migcampistes Viti, Javi Márquez, Brugué, Pol Ballesteros, Ferran Giner, Sergio Montero i Oscar Sanz, i els atacants Oliva, Pereira, Pedro i Amang.