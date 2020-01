El Nàstic torna al fatídic Municipal de Llagostera cinc anys i mig després

Els grana juguen aquest vespre el partit aplaçat de la jornada 20 a un estadi amb el record de l’eliminatòria d’ascens a Segona A

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:19

El Gimnàstic de Tarragona torna aquest vespre al camp Municipal de Llagostera on feia cinc anys i mig que no hi tornaven, una data que l’afició grana recorda perfectament en ser el partit de la darrera eliminatòria de play-off d’ascens a Segona A en la qual el Llagostera va aconseguir guanyar i pujar a la categoria de plata del futbol espanyol.

Des d’aleshores fins a dia d’avui, els tarragonins s’han enfrontat contra el Llagostera a Segona Divisió A, però no al Municipal de Llagostera, ja que els blaugrana disputaven els seus partits a l’estadi Palamós-Costa Brava. Des d’aquell partit al que enfrontaran aquest vespre a les 20 h., les dues plantilles han patit molts canvis. Els gironins han tornat enguany a la categoria de bronze ascendint des de Primera Catalana. En aquesta temporada del retorn els blaugrana estan sent molt regulars i han sumat 28 punts en els 19 enfrontaments disputats que els permeten estar en la novena plaça. D’aquests 28 punts, 16 els han aconseguit al Municipal de Llagostera, on han guanyat quatre partits, n’han empatat uns altres quatre i han perdut dos. Fora de casa els números del Llagostera no varien gaire i han sumat 13 punts, amb tres victòries, tres empats i tres derrotes.

Pel que fa a les victòries a casa, els gironins les han aconseguit contra Hércules (2-1), Ebro (2-1), Lleida (1-0) i Olot (1-0) i els empats contra Barcelona B (1-1), Valencia Mestalla (1-1), Ejea (2-2) i Badalona (0-0). Els únics equips que han aconseguit endur-se els tres punts del Municipal, fins ara, han estat el Villarreal B (0-3) i el Sabadell (0-1). Dues derrotes que van arribar a la jornada 4 i 8 respectivament. Així doncs, els gironins sumen tres mesos sense perdre com a locals.

Per la seva banda, els tarragonins no tenen més opcions que sumar els tres punts contra el Llagostera, ja que una derrota els enfonsaria encara més a la classificació. El camp i el rival són molt complicats però la necessitat de punts fa que als grana no els serveixi res més que la victòria. Els de Toni Seligrat encadenen quatre partits sense guanyar en lliga, amb tres derrotes i un empat, aquest aconseguit en el darrer partit de lliga contra l’Orihuela.

Ribelles no podrà jugar

El primer fitxatge grana d’aquest mercat de fitxatges, Javier Ribelles, no podrà jugar aquest vespre contra el Llagostera, ja que encara no disposa de fitxa amb el primer equip, ja que encara ha de marxar algun futbolista major de 23 anys per alliberar una d’aquestes fitxes.

Així doncs, la seva absència farà que Goldar repeteixi al mig del camp i Pol Domingo surti de titular per segon enfrontament consecutiu, després d’estrenar-se en el duel coper contra el Zaragoza el passat dissabte.

El Nàstic sortirà al terreny de joc coneixent alguns dels resultats d’aquesta jornada, ja que els conjunts que no tenien eliminatòria de Copa del Rei van disputar els corresponents enfrontaments. Uns duels que han deixat el Nàstic a tres punts de la permanència i que, com a mínim, amb la victòria s’asseguraria sortir dels llocs de descens directe a Tercera i empataria amb el Valencia Mestalla amb 21 punts en el 15è i 16è lloc. En definitiva, una victòria contra el Llagostera permetria als grana començar a treure el cap, però una derrota els deixaria, una setmana més, enfonsats.