El Club Atlètic Roda de Barà presenta tots els seus equips

En total van desfilar els onze conjunts que formen part de l’entitat

Actualitzada 15/01/2020 a les 13:47

El Club Atlètic Roda de Barà va presentar el passat dissabte tots els equips que formen el club durant la temporada 2019-20. L’acte es va realitzar sobre la gespa del Camp de Futbol Municipal per on van passar des dels més petits fins als més grans.

Actualment, el club està format per onze equips, un de babies, un de prebenjamins, dos de benjamins, tres d’alevins, un d’infantil, un de cadet, un juvenil i el sènior que milita el grup 6 de segona catalana.

Després de la presentació estava previst disputar un partit de lliga entre el primer equip i les Borges del Camp, però l’equip convidat s’ha retirat de la competició per problemes interns i ho van anunciar la passada setmana. L’acte va ser presentat per Gerard Solé, regidor d’Esports, i Dani Sereno, coordinador del Club i va comptar amb la presència de la presidenta del club, Remei Gavaldà, així com regidors i representants de l’FCF.