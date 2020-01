Seligrat: «No firmo l'empat, però tot el que no sigui perdre sempre és bo, i més fora de casa»

El tècnic espera poder comptar pel partit de demà contra el Llagostera amb el nou fitxatge, Javier Ribelles

Actualitzada 14/01/2020 a les 12:37

Toni Seligrat és conscient que el partit de demà, dimecres, contra el Llagostera serà molt difícil. «Guanyar fora de casa en el grup tercer és complicat i aquest partit presenta una sèrie de particularitats que fan una mica més difícil això», argumenta el tècnic grana, qui afegeix que «es juga a futbol, però és un futbol una mica diferent on cobra molt protagonisme i importància determinats aspectes que ells dominen moltíssim i que nosaltres hem de jugar a una cosa semblant i fer-ho millor que ells». És per aquest motiu que l’entrenador valencià afirma que «no firmo l’empat, però tot el que no sigui perdre sempre és bo, i més fora de casa».

Pel que fa al possible onze titular, Seligrat ha argumentat que «tots els que estan sent titulars habitualment, repetiran sempre que estiguin en bones condicions, i els que van entrant i sortint deprendran dels que estiguin millor durant la setmana». Entre aquests jugadors que podrien figurar en l’onze inicial, hi ha Pol Domingo, de qui el tècnic ha assegurat que «compto molt en ell, va fer un molt bon partit, compto encara més que abans del partit contra el Zaragoza, perquè sabíem que el podíem aprofitar i ara ho sabem encara més». Un altre dels futbolistes que podria entrar a la convocatòria és Ribelles, la nova incorporació grana. «Tant de bo estigui, però no ho sabem, no depèn de nosaltres», explica Seligrat, qui afegeix que «El que depèn de nosaltres ho hem fet, que era fitxar-lo, ara hem d’esperar que quedi alguna fitxa lliure, jo espero que sí que pugui jugar demà».

Precisament, sobre el nou migcampista grana, l’entrenador espera que «ens aporti aire fresc i moltes ganes d’ajudar a sortir d’on estem» i, futbolísticament, «ens pot aportar força, experiència i saber estar en aquesta zona del centre del camp».

Pel que fa al mercat de fitxatges, el tècnic ha anunciat que «necessitem centrals, és una prioritat reforçar aquesta posició», i també ha admès que «és complicat treure jugadors del Nàstic perquè, tot i estar com estem, aquest és un gran club i el tracte que se li dona a les persones és excel·lent i és difícil voler sortir d’aquí». Tot i això, Seligrat també creu que «si no et volen en un lloc, els professionals no estem a gust, però són uns dies estranys i difícils per tothom», i afegeix que «tot el que sigui desviar l’atenció del partit no és bo i afecta negativament que estiguem parlant de qui entra i qui surt. Primer perquè et despistes del realment important, que és el partit, i després perquè són persones que, a banda del futbol, tenen família, sentiments i aquestes coses no són agradables per ningú, especialment per ells». Per finalitzar amb el mercat de fitxatges, Seligrat ha desitjat que «esperem que les coses es facin tan aviat com es pugui, i de la millor manera, i que el mes acabi de pressa».