Onolfo torna a l'acció a través de les xarxes socials

El propietari del CF Reus torna a parlar d'una aliança amb el Toronto de la MLS

12/01/2020 a les 17:02

Fa un any que l'Estadi Municipal de Reus es va quedar sense futbol, després d'aquell empat que va aconseguir el CF Reus contra el Numancia. Casualitat o no, el Twitter del club roig-i-negre ha tornat a l'acció en les darreres setmanes en anglès i, avui, s'ha informat a través d'una piulada que el president del Toronto, equip de la MLS (la lliga americana), podria visitar Reus durant aquest mes per tal de tirar endavant un hipotètic conveni entre el club reusenc i l'americà, que ja va explicar el mateix Onolfo abans que tornes a desaparèixer cap a Estats Units.Segons aquesta piulada, aquest conveni portaria 16 jugadors al CF Reus, vuit al primer equip i vuit més al filial, a més d'entrenadors. Malgrat tot, la credibilitat d'aquesta informació és pràcticament nul·la, ja que Onolfo ha emès molts comunicats dels quals no ha acabat complint cap de les promeses que feia.L'únic cert que hi ha fins ara és que el club continua en mans de l'administrador concursal, David López, i que el TAD va donar la raó als roig-i-negres i ha obligat a la Real Federación Española de Fútbol a readmetre'l a Segona Divisió B de cara a la pròxima temporada, tot i que per fer-ho haurà de solucionar tots els deutes i confeccionar la plantilla.