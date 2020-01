El Nàstic oficialitza l'arribada de Ribelles

El migcampista arriba procedent de l'Unionistas de Salamanca i firma fins al juny de 2021

Actualitzada 13/01/2020 a les 21:04

El Gimnàstic de Tarragona ha fet oficial la primera incorporació del mercat de fitxatges d’aquest hivern, Javier Ribelles. Tal com ha informat Diari Més, el migcampista ha estat el primer a arribar a Tarragona en aquest mes de gener.

Un dels objectius del club grana per aquest mercat d’hivern era la contractació de dos migcampistes defensius i, d’aquests, ja en té un firmat, Ribelles, i l’altre pràcticament fet des de fa setmanes, Miranda de l’Hércules. Ribelles arriba procedent de l’Unionistas de Salamanca, on ha jugat durant una temporada i mitja. Enguany, ha disputat 17 partits i ha anotat 4 gols, però el migcampista acumula gairebé 150 enfrontaments a la categoria de bronze del futbol espanyol la majoria d’ells al grup tercer. El futbolista de Paterna, que firma pel conjunt tarragoní fins al juny del 2021, es va formar a les categories inferiors del Valencia, fins a l’infantil, i posteriorment, a la Segona Divisió B, ha format part de la disciplina del filial del Levante, l’Alcoyano i el mateix club salmantí. Ribelles destaca pel seu caràcter i treball en la zona de mitjos i es caracteritza per donar equilibri a l’equip, mostrant ordre i disciplina tàctica, així com una bona capacitat aèria amb els 1.85 metres d’alçada que li han permès anotar diferents gols en la seva trajectòria. Amés, Ribellesja sap el que és conviure amb el descens a Tercera, ja que amb l’Unionistas ha estat pràcticament tota la primera volta de la lliga en els llocs calents de la classificació. A Tarragona, confien que Ribelles sigui igual de transcendent que a Salamanca, on va convertir-se en un futbolista indispensable per al mig del camp.

El nou jugador grana defensarà l’escut el que resta de temporada i la següent, i està previst que s’incorpori als entrenaments sota les ordres de Toni Seligrat en la sessió de demà a la tarda, a partir de les 20 hores, al Municipal de La Pobla de Mafumet. Amb tot, la nova incorporació grana encara no disposa de fitxa amb el conjunt tarragoní, ja que per poder-lo donar d’alta, el Nàstic haurà d’alliberar una de les 16 fitxes majors de 23 anys que encara estan ocupades. Tot i això, l’entitat ha volgut contractar-lo aviat per posar-lo sota les ordres de Seligrat i que entri en la dinàmica de grup per poder jugar tan bon punt tingui una fitxa disponible.

Amb aquesta primera incorporació ja firmada, el conjunt grana confia a tancar durant el dia de demà o, a tot estirar dimecres el segon fitxatge, el de Fran Miranda que donaria per tancat el capítol d’altes a la zona del mig del camp i que només tindrà una variació més, la baixa de Damián Petcoff que s’ha quedat sense lloc a l’equip.

Esperant les sortides

Els tarragonins també estan treballant en la contractació d’un extrem i d’un central, els moviments més urgents i, probablement, els darrers que es produiran en l’apartat de fitxatges. La tasca més complicada pels grana en aquest període està sent donar sortida als futbolistes amb els quals no hi compten. Lolo Plá, Petcoff, Perone i Habran o Ferran Giner són els jugadors que han de marxar del Nàstic en aquest mercat d’hivern però que encara no han fet les maletes.

El que té la sortida pràcticament encarrilada és Perone, que diumenge ja va acomiadar-se d’alguns dels companys per fitxar per l’Hércules, des d’on arribarà a Tarragona Fran Miranda. L’últim escull perquè Perone marxi a l’Hércules és arribar a un acord amb l’Extremadura que, tot i que semblava tancat, encara no s’ha firmat i està allargant la transacció. Cal recordar que el central va arribar aquest estiu a Tarragona en forma de cessió procedent de l’Extremadura amb qui té contracte fins al 30 de juny d’enguany. Un cop es desencalli aquesta situació, el central marxarà a terres alacantines en una operació que portarà a Miranda a can Nàstic. Tant des de l’Hércules com des del Nàstic confien que aquesta operació es resolgui ben aviat i podria ser demà quan s’oficialitzi. Una baixa, la de Perone, que deixarà una fitxa disponible per a Miranda o Ribelles.

En cas que s’acabi produint la sortida de l’italobrasiler durant el dia de demà, podria ser que el Nàstic optés per donar la fitxa disponible a Ribelles, ja que haurà completat un entrenament amb el grup, el de demà al vespre, i tindria opcions series d’entrar en la convocatòria i gaudir d’alguns minuts en el partit de demà contra el Llagostera. Una convocatòria on, previsiblement, no hi entraran Lolo Plá, Petcoff i Habran per tal de pressionar als futbolistes a abandonar l’entitat tarragonina ben aviat i, d’aquesta manera, contractar les altres peces restants.