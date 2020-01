Ribelles serà el primer fitxatge grana d'aquest hivern

El migcampista defensiu d'Unionistes ja ha comunicat al club que vol fitxar pel Nàstic

Actualitzada 12/01/2020 a les 22:37

El Nàstic ja té tancat el primer fitxatge d’aquest mercat d’hivern, Javier Ribelles. El migcampista arribarà en les pròximes hores procedent de l’Unionistas de Salamanca, club que milita al grup segon de Segona Divisió B.

El migcampista ja ha comunicat al seu equip el desig de fitxar pel Nàstic i el conjunt salmantí ja es troba rastrejant el mercat per trobar un substitut a un futbolista que ha estat indiscutible en aquesta primera volta. Ribelles ocupa la posició de pivot defensiu, però això no vol dir que Miranda, de l’Hércules, no arribi a Tarragona, ja que el club grana vol reforçar aquesta posició amb els dos futbolistes.

Ribelles ja sap el que és conviure amb les posicions de descens a Tercera, ja que és on ha estat durant pràcticament tota la primera volta l’Unionistas, igual que el Nàstic, que també està resultant ser molt fràgil defensivament. El migcampista, de 27 anys, ha anotat cinc gols en els 17 partits que ha disputat enguany. Ribelles ha passat per diversos equips, la majoria valencians, com ara el Torre Levante, el Ribarroja, l’Ontinyent, el Paterna, l’Atlético Levante o l’Alcoyano, des d’on va arribar a l’Unionistas la temporada 2018-19. Una campanya i mitja després, el migcampista de Paterna ha rebut la trucada del Nàstic i no ha dubtat en acceptar l’oferta i marxar del conjunt salmantí que, tot i que ara lluita pel mateix que els tarragonins, no tenen l’objectiu de pujar a Segona A tan aviat com sigui possible.

La seva arribada està pràcticament feta i podria fer-se oficial en les pròximes hores, tot i que, com tota la resta d’incorporacions, estan pendents de les sortides. Fins que el Nàstic no aconsegueixi rescindir els contractes d’alguns futbolistes, no podrà contractar ningú, ja que cada club de Segona Divisió B pot tenir un màxim de 16 fitxes per a jugadors majors de 23 anys i el club tarragoní, ara mateix, les té totes plenes.

Quatre arribades

El Nàstic es planteja, com a mínim, firmar a quatre futbolistes en aquest període de fitxatges. Aquests són els dos migcampistes defensius, Fran Miranda i Javier Ribelles, l’extrem Fran Carbia i un central, del qual encara no ha transcendit el nom. Pel que fa als migcampistes, ja estan tots dos pràcticament firmats, però encara no poden fitxar perquè el club ha de trobar sortida a dos futbolistes més per contractar-los. El motiu de fitxar dos pivots defensius rau en el fet que ara mateix l’equip no en té ni un i tant Bartolo com Seligrat han hagut de posar a Goldar en aquesta posició, tot i que on millor es desenvolupa és en defensa, perjudicant greument l’equip en aquesta zona.

L’arribada d’un extrem, el que està més avançat és Fran Carbia, és per tenir més varietat en unes posicions on Brugui i Pol Ballesteros s’han fet amos per falta de competència, ja que ara mateix no hi ha cap altre jugador a la plantilla que pugui competir amb ells dos, ja que Habran no s’ha acabat d’adaptar i Ferran Giner està molt lluny del seu millor nivell. És per això que el club vol fer fora un d’aquests dos futbolistes i portar a Carbia en el seu lloc.

Finalment, el club també està en cerca d’un central per cobrir la baixa de Perone que deixarà l’equip amb només dos defensors. En el partit de dissabte contra el Zaragoza, Seligrat va haver de tirar del filial i va convocar a Pol Domingo que va formar parella de centrals amb Juan Rodríguez. Aquest va ser el debut de Domingo amb el primer equip en competició oficial i la seva actuació va fregar la perfecció, mostrant-se molt segur en totes les accions i postulant-se com un clar candidat a ocupar aquest lloc. Tot i aquest gran paper de Pol Domingo en el partit de dissabte, el Nàstic no vol tenir només dos centrals del primer equip, Juan Rodríguez i Goldar, és per això que l’entitat vol fitxar un altre central.

Perone s’acomiada

El segon futbolista que abandonarà l’entitat tarragonina, el primer de manera definitiva, és Perone, ja que Joel Lasso va ser el primer a sortir però en forma de cessió al Badalona. El central ha acabat acceptant l’intercanvi amb Juan Miranda i acabarà la lliga amb l’Hércules, un dels rivals directes dels tarragonins per la permanència a Segona B. L’italobrasiler va començar a acomiadar-se d’alguns companys i amics que té a la ciutat, informant-los que fitxarà per l’Hércules en una operació rodona per al conjunt grana. El Nàstic volia desfer-se del central en aquest mercat d’hivern i enviant-lo a l’Hércules ha aconseguit que el club alacantí deixi marxar a Fran Miranda cap a terres tarragonines per completar un mig del camp on només faltarà que marxi Petcoff per donar-lo per tancat. A banda de Perone i Petcoff, el club també està buscant sortida a Lolo Plá i a Ferran Giner o Habran, per portar a l’extrem i el central que, en principi, tancaran la plantilla actual.