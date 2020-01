Perone s'acomiada dels companys

El central posa rumb a l'Hércules per facilitar l'arribada de Miranda

Actualitzada 12/01/2020 a les 13:17

Bruno Perone està a punt de fer les maltes cap a Alacant per fitxar per l'Hércules i, d'aquesta manera, facilitar l'arribada de Miranda. El moviment es va confirmar dijous a la tarda però no ha estat fins avui que sembla que s'han tancat els fils que quedaven pendents.El central grana no estava convençut de viatjar fins a terres alacantines però finalment el club ha aconseguit que aquest marxi cap a l'Hércules per alliberar una fitxa que serà ocupada per Miranda. L'italobrasiler, segons ha pogut saber Diari Més, s'ha acomiadat avui d'alguns companys i en les pròximes hores podria fer-se oficial la seva sortida.