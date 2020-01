El pilot Paulo Gonçalves mor a la setena etapa del Dakar

L'organització de la prova ha comunicat aquest matí de diumenge la mort del pilot de 40 anys

Actualitzada 12/01/2020 a les 11:37

Paulo Gonçalves, pilot de motos del Rally Dakar, ha mort després de patir una caiguda al punt quilomètric 276 a l'especial d'avui. Els organitzadors van rebre l'avís a les 10.08h i van enviar un helicòpter medicalitzar que va arribar al lloc on era el pilot a les 10.16h on se l'ha trobat inconscient i en parada cardiorespiratòria. Després d'intentar reanimar-lo in situ, el pilot ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital de Layla, on s'ha confirmat la seva mort.El portuguès de 40 anys estava participant en el seu tretzè Dakar. Havia debutat el 2006 i havia acabat quatre vegades dins del Top 10, el seu millor resultat el va obtenir el 2015 quan va ser segon per darrere del català Marc Coma. Fora del Dakar, havia estat campió del món de Raids l'any 2013 i ocupava la 46a posició després de la sisena etapa d'aquest Dakar.