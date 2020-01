El CBT encadena la segona derrota consecutiva

Els tarragonins van caure contra l'AE Badalonès 67-73

El CBT va començar l'any de la mateixa manera que el va acabar, amb una derrota al pavelló del Serrallo. Els de Berni Àlvarez van perdre contra l'AE Badalonès (67-73) en el partit que es va disputar ahir a la tarda al pavelló del Serrallo. Els blaus van començar bé, però els va faltar convicció per trencar el partit i no deixar que el rival s’apropés. El tercer quart va ser letal per a l’equip de Berni Álvarez, que va fet somiar el Serrallo amb la victòria en el darrer, però el Badalonès va saber imposar el seu joc en els minuts decisius per emportar-se la victòria de Tarragona. Ferran Torres va ser el millor jugador del partit, amb 18 punts, 8 rebots i 22 de valoració.

Els blaus entraven al partit inspirats, dominant el marcador des del principi, sobretot gràcies als cinc punts consecutius de Jaume Zanca (11 – 3). La defensa de l’equip de Berni estava atenta i aconseguia robar la pilota amb facilitat, fins a l’equador del primer quart, quan els visitants despertaven per ser més agressius tant en atac com a l’hora de defensar (14 – 8). L’intent dels badalonins d’apropar-se al marcador quedava estèril gràcies al triple de Barberà i a un 2+1 de Torres. El CBT ja havia pres l’accelerador al final del quart i posava un diferència de 14 punts (22 – 8). Un bon minut dels visitants reduïa la renda i deixava un resultat de 22 a 15.

Els tarragonins abusaven del tir de tres amb l’inici del segon quart i, sense encert, permetien que el Badalonès es posés a cinc punts (22 – 17). David Fernández trencava el desencert des del triple, amb els tres primers punts dels blaus en quatre minuts, però l’atac del CBT havia perdut fluidesa i sentit. Els visitants aconseguien neutralitzar totes les accions ofensives dels de Berni, dominaven el rebot als dos costats i es posaven a un punt passats els 5 minuts de joc (25 – 24). La dinàmica positiva dels visitants es culminava amb un triple que els posava per davant en el marcador (28 – 30). Els germans Ferández apareixien al final de quart amb cinc punts, però la seva aportació era insuficient per capgirar l’electrònic i el CBT marxava al descans per sota (33 – 37).

El tercer 2+1 de Torres apropava els seus a un punt a l’inici del tercer quart, i Tugores tornava a desequilibrar la balança del costat tarragoní (38 – 37). L’intercanvi de cops era la tònica dels següents minuts, en els que cap dels dos equips aconseguia imposar el seu joc per tal de trencar el partit. Un parcial de 0 a 6 tornava a complicar les coses a l’equip de Berni, que demanava temps mort per aturar la ratxa visitant. Lluny d’arreglar-ho, tres triples consecutius de l’AE Badalonès portaven la diferència fins als 11 punts en un obrir tancar d’ulls (43 – 54). Els blaus s’encallaven una vegada i una altra contra la gran defensa que plantejava el Badalonès, que s’anotava el quart amb un marcador de 46 a 59.

Dos triples consecutius de Zanca i Barberà obrien els darrers deu minuts i donaven confiança a l’equip per aconseguir la remuntada. El CBT trobava en l’inici del quart l’encert des de la línia de tres que no havia trobat en l’anterior, i David Fernández en sumava un més per posar l’equip a sis (55 – 61). Un CBT empès pel Serrallo encadenava vàries accions defensives favorables, que li permetien fer transicions ràpides i fer mal d’aquesta manera als visitants. Quan millor estava l’equip de Berni, apareixien de nou les errades, que permetien cistelles fàcils del Badalonès per tornar a recuper el +10 (59 – 69). Els tarragonins no tiraven la tovallola i es posaven a dos punts a falta de 20 segons, però els tirs lliures convertits del rival han deixat un resultat final de 67 a 73.