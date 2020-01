Seligrat: «Estic satisfet i orgullós del meu equip»

El tècnic grana admet que «hem de tallar ja les errades defensives que ens condemnen», però defensa que els seus han estat millor

Actualitzada 11/01/2020 a les 15:27

Toni Seligrat s'ha mostrat content amb el treball dels seus jugadors tot i haver perdut l'eliminatòria, ja que creu que «en tot el futbolístic, excepte en les errades individuals i les accions de mala sort, he vist al meu equip igual que el Zaragoza», i ha afirmat que «estic satisfet i orgullós del meu equip». El tècnic grana també ha admès que «hem fet més errades que el rival, és una cosa que s'està repetint i intentarem tallar, però el Nàstic ha fet tres gols i el Zaragoza un, en l'únic xut a porta que ens han fet».L'entrenador valencià ha explicat que a la mitja part els ha comentat als jugadors que «hem fet una bona primera i si la segona la fem igual, farem un gol que ens posarà en el partit. I així ha estat, però al final en una rematada aïllada ens han fet el tercer». Malgrat la derrota, Seligrat ha repetit que «he vist l'equip anímicament sencer i, futbolísticament, ha competit de tu a tu». Amb tot, el tècnic lamenta que «ens passen aquestes coses que es repeteixen en el temps, contra l'Hércules vam encaixar gol en la primera arribada, contra Orihuela ens remunten el partit amb les dues primeres ocasions en contra tot i ser superiors i avui no ha calgut ni que el rival marqués gol», però també argumenta que «veig l'equip cada setmana millor, a veure si som capaços de tancar les errades individuals i la gent se centra una mica».Seligrat també ha parlat de dos futbolistes de la Pobla que avui han sortit de titulars, Montero i Domingo, de qui ha dit que «estic content pels dos, però especialment pel Pol que ha aprofitat l'oportunitat». «Montero ha estat una mica nerviós en la primera part, és normal, ha estat tres setmanes aturat per una lesió, en canvi, a Pol se l'ha vist molt sencer», ha remarcat l'entrenador, qui ha afegit que «no hem fet jugar aquests nois per donar minuts, sinó perquè s'ho mereixen».