L'enemic està a casa (1-3)

El Nàstic s’elimina de la Copa del Rei amb dos gols en contra davant el Zaragoza

Actualitzada 12/01/2020 a les 11:26

Golàs de Ballesteros

Fitxa tècnica

El Nàstic ha caigut eliminat de la Copa del Rei en la segona eliminatòria contra el Zaragoza (1-3) després d'haver realitzat una bona segona meitat en la qual han aconseguit ser molt superiors al rival però sense aconseguir escurçar una distància que ells mateixos s'havien posat en contra. Primer Juan Rodríguez i després Goldar s'han anotat en pròpia porteria en la primera meitat, posant molt complicada la remuntada que, per moments, semblava que arribava.El partit ha començat amb els tarragonins buscant la porteria rival i Brugui ha tingut la primera en el primer minut però l'esfèrica s'ha estavellat al lateral de la porteria defensada per Ratón. Els tarragonins anaven convençuts a l'atac en cerca del primer gol però tot ha canviat en el minut 5'. Albarrán ha comès una falta sobre Blanco al costat de la línia de banda dreta. Des d'allà, el mateix Blanco ha servit en curt la falta per a Javi Ros que, amb tot el temps de món, ha centrat la pilota al primer pal on Juan Rodríguez s'ha acabat marcant quan intentava allunyar l'esfèrica.Amb el gol en contra, els grana han abaixat els braços i els leones han començat a dominar el partit amb possessions llargues amb les quals marcaven el ritme de l'enfrontament. No ha estat fins 10 minuts després que els tarragonins han reaccionat i han tornat a generar perill amb diverses centrades a l'àrea que no aconseguien rematar a porteria. Márquez ha provat sort amb un xut des de la frontal ben col·locat que ha obligat a Ratón a estirar-se al màxim per evitar el gol grana. El Nàstic començava a estar més a gust sobre el terreny del joc i aconseguia anivellar la diferència amb un Amang que il·lusionava a l'afició amb una possible remuntada, una il·lusió que ben aviat ha quedat reduïda al no-res amb un nou gol en pròpia porteria.Kagawa ha centrat la pilota des de la banda dreta i Goldar, intentant allunyar l'esfèrica, ha acabat marcant-se en pròpia porteria, tot i que Juan Rodríguez l'ha tret fora, però aquesta ja havia creuat la línia de gol. Amb el 0-2 ha acabat una primera meitat que, com ja és massa habitual en aquest equip, només els errors defensius els han condemnat.La segona part ha començat amb un Nàstic bolcat a l'atac, buscant escurçar distàncies el més aviat possible i Seligrat ha mogut banqueta posant Ballesteros al lloc de Montero. En aquesta segona meitat, el partit del Nàstic ha fregat la perfecció i ha aconseguit tancar al Zaragoza en camp propi buscant el gol que els posés en el partit. Les ocasions han arribat en innumerables ocasions però els grana no han aconseguit escurçar les distàncies fins al 69' amb una genialitat de Ballesteros. L'extrem grana ha rebut la pilota a la frontal, tocant a banda esquerra i, des d'allà, tal com l'ha rebut, s'ha girat i ha executat un tir potent al pal llarg que ha aconseguit batre a Ratón per fer embogir al Nou Estadi que veia com la remuntada era possible. Minuts abans, Seligrat havia tret del terreny de joc a Pedro i Amang, sent aquest darrer un dels millors futbolistes del partit d'avui, per donar entrada a Oliva i Pereira.El de Riudecanyes ha començat a donar sentit a tots els atacs dels tarragonins, controlant pilotes aèries i realitzant passades a l'espai que feien encara més perillosos les ofensives del Nàstic. El conjunt de Seigrat ha aconseguit ser molt superior al Zaragoza en el tram final del partit però, tot i disposar de grans ocasions, no han aconseguit empatar el partit i, ja en els últims 10 minuts, Papunashvili ha firmat la sentència aprofitant una errada de Bernabé. D'aquesta manera el Nàstic ha caigut eliminat de la Copa del Rei tot i marcar tres gols en el partit d'avui, i és que dos d'aquests han estat en pròpia porteria. Una situació que està condemnant els tarragonins cada cap de setmana i que els està portant pel camí de la Tercera Divisió si no aconsegueixen posar-hi remei.Bernabé, Bonilla, Juan Rodríguez, Pol Domingo, Albarrán, Brugui, Goldar, Javi Márquez, Montero (Pol Ballesteros, 46’), Amang (Pereira, 64’) i Pedro (Oliva, 64’).Ratón, Clemente, Grippo, Guitián, Delmás, James (Aguado, 55’), Blanco (Soro, 80’), Papu, Javi Ros, Kagawa i Linares (Baselga, 70’)0-1, Juan Rodríguez (p.p. 5’), 0-2, Goldar (p.p. 40’), 1-2, Ballesteros (69’) i 1-3, Papunashvili (80’).. Daniel Jesús Trujillo Suárez (col·legi de Tenerife) ha mostrat la targeta groga als locals Pol Domingo, Albarrán i Goldar.El Nou Estadi va acollir a 3.687 espectadors en la segona ronda de la Copa del Rei contra el Zaragoza