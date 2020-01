El Nàstic, a punt de fitxar Miranda intercanviant-lo per Perone

El central, cedit per l’Extremadura, acabarà la temporada a l’Hércules facilitant l’arribada del migcampista

Actualitzada 09/01/2020 a les 21:29

El Gimnàstic de Tarragona està a punt de desencallar la segona baixa del mercat d’hivern que, a la vegada, permetrà la primera arribada en aquest període de fitxatges. En concret, Perone abandonarà Tarragona per recalar a l’Hércules des d’on arribarà al Nàstic la primera incorporació, Fran Miranda.

La setmana passada va fer-se públic l’interès dels grana per contractar Miranda, migcampista defensiu de l’Hércules, però la seva arribada estava condicionada a un intercanvi amb Petcoff. Els alacantins, igual que els tarragonins, estaven interessats a contractar un migcampista, tot i que de perfils diferents, i donava la coincidència que l’Hércules tenia el que necessitava el Nàstic i viceversa. Tot apuntava a una transacció senzilla en la qual Miranda arribaria al Nàstic i Petcoff faria les maletes cap a Alacant, els dos clubs i Miranda hi estaven d’acord, però el migcampista grana s’hi va oposar.

Davant la negativa de l’argentí a ser moneda de canvi, el club grana va haver de buscar alternatives per portar una petició expressa de Toni Seligrat. Amb el pas dels dies el conjunt alacantí ha acabat contractant a un migcampista, De Lerma, i en té un altre a prova, Abdullah, dos jugadors que han tancat la porta a l’intercanvi amb Petcoff.

Tot i això, el Nàstic no ha renunciat en cap moment a la contractació de Miranda, ha buscat alternatives que convencessin a tots dos clubs i ha trobat una que en podria beneficiar a tres. Els tarragonins proposen intercanviar Perone per Miranda, alliberant-se així d’un dels futbolistes que estaven destinats a abandonar la disciplina grana, tal com ja va informar Diari Més. La seva marxa estava condicionada a trobar un nou destí per al central, que va arribar a Tarragona cedit per part de l’Extremadura, club que no el volia per aquesta temporada. Per tant, perquè els grana s’aconseguissin desprendre del central, havien de trobar un altre club interessat en els seus serveis i aquest ha estat l’Hércules que, al seu torn, ha deixat marxar a Miranda cap a Tarragona. L’Hércules, el Nàstic, Perone i Miranda estan d’acord amb aquest intercanvi, però el club grana està ultimant els detalls amb l’Extremadura per tal de completar la transacció.

En cas de produir-se, aquesta seria una carambola que sortiria a la perfecció per al conjunt grana que aconseguiria desencallar així una de les sortides i firmar la primera arribada que s’ha de convertir en una peça clau en l’onze de Seligrat, que ja coneix al jugador de la seva etapa a l’Alcoyano on van coincidir.

La peça que faltava

L’arribada de Miranda completarà un equip que ha patit durant tota la primera volta la falta d’un migcampista defensiu i que, en el seu defecte, ha hagut d’ocupar David Goldar que, de retruc, ha acabat perjudicant la defensa. L’entrega de Goldar ha estat indiscutible en tot moment, gràcies a això, els seus partits no han estat gens dolents, però quan el gallec s’ha situat a l’eix de la defensa és quan s’ha vist a un Nàstic més segur i còmode. Ara, amb Miranda, Goldar podrà retornar a l’eix de la defensa per formar parella de centrals amb Juan Rodríguez. Amb tot, Seligrat encara no podrà comptar amb Miranda per al partit d’aquest dissabte, ja que encara falta que el fitxatge es confirmi i arribi a Tarragona.

Problemes defensius

A la vegada, la possible baixa de Perone podria provocar que per al partit d’aquest dissabte el tècnic només tingui dos centrals del primer equip, Goldar i Juan Rodríguez, i, per tant, obligarà Seligrat a convocar un central més del filial que podria ser Pol Domingo, futbolista que està entrenant amb assiduïtat amb el primer equip. Amb l’italobrasiler fora de l’equip, la direcció esportiva haurà de treballar per alliberar una fitxa més i, així, poder contractar un altre futbolista major de 23 anys que ocupi aquesta demarcació, ja que amb la incorporació de Fran Miranda, les fitxes destinades a majors de 23 anys ja tornaran a estar ocupades.

La situació haurà de ser arreglada en poc temps, ja que després del partit de Copa el Nàstic té dos enfrontaments de lliga pràcticament seguits, dimecres contra el Llagostera i diumenge 19 de gener contra el Barça B, dos duels per als quals el club ja hauria de disposar, almenys, de tres centrals, per poder afrontar-los sense cap inconvenient. És per això que els grana necessiten desprendre’s d’un altre dels homes que es troben en la rampa de sortida, per deixar disponible una fitxa major de 23 per la contractació del tercer central.