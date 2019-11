Més problemes per al mig del camp del Nàstic amb la baixa de Goldar

La seva absència, per acumulació de targetes grogues, s’afegeix a la de Márquez, lesionat de llarga durada

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:53

Viti o el filial

S’intensifiquen els problemes a la sala de màquines del Nàstic amb la baixa de Goldar per al partit de Sabadell. Des de principis de temporada, el mig del camp grana és un mal de cap per a Bartolo que, entre la lesió de Javi Márquez i els problemes extraesportius amb Viti, ha hagut de fer diversos experiments per cobrir aquesta zona del camp. El que més ha agradat i convençut ha estat el d’avançar a Goldar de l’eix de la defensa al mig del camp, una posició que ja era coneguda per al jugador gallec, ja que es va formar com a pivot defensiu a les categories inferiors del Celta.David Goldar es va convertir en un fix a l’onze de Bartolo tant de central com de mig però el tècnic grana no podrà comptar amb ell per aquest cap de setmana perquè està sancionat. El gallec va veure la cinquena targeta groga contra el Badalona en el matx disputat el passat diumenge i, per tant, haurà de complir el partit de sanció corresponent.Aquest no és només un problema de falta d’efectius al mig del camp, sinó que el Nàstic perd a un dels homes que més poder té sobre el terreny de joc. Des del primer moment, Goldar s’ha convertit en el líder de l’equip i caldrà veure com es reposa el conjunt aquest pròxim diumenge amb una baixa tan sensible.Les opcions per suplir a David Goldar al centre del camp són molt limitades. El tècnic lleidatà encara no pot comptar amb Javi Márquez que encara s’està recuperant de la seva lesió miofascial en el quàdriceps dret. El migcampista català fa poques setmanes que ha començat a trepitjar la gespa fent carrera continua en solitari.El més normal seria que Bartolo apostés per Viti, un jugador que hauria de ser una de les peces més importants de l’equip tenint en compte el rendiment que va oferir la campanya anterior a Segona Divisió, però els cants de sirena procedents d’altres equips durant l’estiu, el van desestabilitzar completament.Viti continua sent jugador del Nàstic però l’últim partit de lliga que va vestir-se de curt va ser contra el Cornellà, a la jornada cinc, i només va disputar la primera meitat. Més recentment, Viti també va disputar els quarts de final de la Copa Catalunya contra el Prat, el passat 30 d’octubre, on també va jugar només els primers 45 minuts.Una segona opció que pot manejar el tècnic grana és utilitzar un jugador del filial. De fet, durant les primeres jornades Carreón va ser un habitual a la medular grana, fins que Bartolo va decidir apostar per Goldar. Ara, aquest podria tornar a gaudir de minuts amb el primer equip o bé, podria ser Òscar Sanz el qui tingués l’oportunitat. Sanz va debutar amb el Nàstic el passat 28 de setembre contra el Lleida i ja va deixar bones sensacions. Durant la setmana, Xavi Bartolo haurà d’analitzar amb deteniment els entrenaments que realitzin Viti, Carreón i Sanz per decantar-se per un d’ells i intentar fer reaccionar l’equip en el segon partit consecutiu que afronten lluny del Nou Estadi, que tindrà lloc diumenge a les 17 hores contra el Sabadell, tercer classificat i a només tres punts del líder.