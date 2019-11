El Consell d'Administració del Nàstic dona un partit de marge a Bartolo per fer reaccionar l'equip

El lleidatà es jugarà el seu lloc a la banqueta aquest cap de setmana contra el Sabadell, tercer classificat

Xavi Bartolo seguirà al capdavant de l’equip, almenys, una setmana més. El Consell d’Administració del Nàstic s'ha reunit aquesta tarda per valorar la continuïtat o l’acomiadament del tècnic lleidatà i, com ja van fer-ho la setmana passada, han decidit continuar apostant per ell tot i que amb una data límit, aquest diumenge.Els exàmens a can Nàstic són constants i amb els resultats que està tenint l’actual plantilla, cada anàlisi de la directiva esdevé crucial. Bartolo va tornar a ser qüestionat la setmana passada, després d’empatar contra l’Espanyol B però el Consell d’Administració va decidir continuar amb ell per les pròximes dues jornades, la de Badalona i la d’aquest diumenge contra el Sabadell, però una setmana més tard ha tornat la mateixa situació. El Consell d’Administració s’ha tornat a reunir per veure què fer amb Bartolo i ha decidit que aquest continuï, almenys, una jornada més.Així doncs, el tècnic dirigirà l’entrenament de demà al matí per preparar el partit de diumenge contra el tercer classificat. La millor manera d’esvair tots els dubtes serà que el tècnic lleidatà torni amb els tres punts de Sabadell, fet que podria significar que el conjunt grana comença a reaccionar. Altrament, l’empat o la derrota faran que el Consell d’Administració es torni a reunir per tercera vegada en tres setmanes i, aquesta, tal com ha deixat entreveure Jordi Virgili, vicepresident del Nàstic, aquesta nit, podria ser la definitiva. Demà al matí, el president, Josep Maria Andreu, i el director esportiu, Sergi Parés, traslladaran a la plantilla la necessitat de tornar de Sabadell amb els tres punts i començar a aixecar el vol.Sobre la taula, els tarragonins ja tenen diversos noms apuntats per si fos necessari el relleu a la banqueta, alguns dels que ja han transcendit són els de Curro Torres o Pedro Munitis entre altres. És evident que de mica en mica la directiva està perdent la confiança en aquest equip però, a diferència de les darreres temporades, està demostrant tenir més paciència i donant temps al conjunt de Bartolo per capgirar la situació i començar a encadenar bons resultats que, com a mínim, els allunyin ben aviat de la zona de descens a Tercera Divisió.