El Voluntariat Grana de BASF es prepara per acollir la tercera edició de la Lliga Genuine al Nou Estadi

El pavelló del Nàstic ha acollit aquesta tarda la presentació dels 16 jugadors granes que participaran a la primera fase de la temporada 2019-20

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:44

Quatre fases i sis seus

Tot a punt per a la tercera temporada de la Lliga Genuine que arrencarà aquest cap de setmana a Tarragona. El pavelló del Nàstic ha acollit als centenars de joves que formaran part del Voluntariat Grana de BASF, patrocinador del Nàstic Genuine, i que han rebut les darreres instruccions per part de Bito Fuster, encarregada d’organitzar aquest nombrós equip.Els estudiants, procedents de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, el Col·legi Sant Pau Apòstol, el Mare Nostrum i La Salle Tarragona han escoltat les darreres indicacions de Fuster que posaran en pràctica a partir d’aquest divendres amb la gran inauguració de la competició que tindrà lloc al Nou Estadi. Divendres al vespre tots els equips participants desfilaran pel terreny de joc i dissabte i diumenge tindran lloc els partits d’aquesta primera fase de la lliga. Els enfrontaments es disputaran al Complex Esportiu Salou i finalitzaran diumenge al migdia. Tres dies intensos que sense el Voluntariat Grana i l’estreta col·laboració amb BASF no serien possibles.«La temporada passada va ser un èxit total i vam deixar el llistó molt alt però estic segur que enguany encara ho farem millor», ha comentat el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, qui ha agraït a tots els voluntaris la seva implicació. Per la seva banda, Xavier Rivera, director de comunicació de BASF, ha assenyalat que «nosaltres en aquest projecte rebem molt més del que donem, per tant, estem neguitosos perquè s’obri el teló i tornem a gaudir amb aquest projecte, el Nàstic i Tarragona». Ells dos han estat els encarregats de donar les samarretes als 16 jugadors que formaran part del Nàstic Genuine en aquesta primera fase. L’equip està format per una seixantena de futbolistes però en cada fase només hi poden participar 16. Els que ho faran en la d’aquest cap de setmana han sortit dels vestuaris del pavelló fins a la pista, enmig del túnel format pels voluntaris que aplaudien i animaven a cadascun dels participants.Abans, però, els dos capitans del Nàstic, Álvaro Cano i Rubén Almazán, han explicat als assistents les novetats de la temporada 2019-20. La principal és que creix el nombre de participants, passant dels 30 als 36 equips. Aquests sis equips nous són el Betis, el Granada, l’Elche, el Tenerife, el Cadiz i el Getafe que també s’uneixen a aquesta festa del futbol.També han sigut ells els qui han detallat que, com en la passada temporada, les quatre fases quedaran repartides en sis seus. La primera serà la de Tarragona, en la qual participaran els 36 equips; la segona a Sevilla, els dies 31 de gener, 1 i 2 de febrer, amb el Sevilla d’amfitrió i on competiran 18 equips; la tercera seu, també amb 18 equips, repetirà a Sevilla però amb el Betis d’amfitrió i serà els dies 28 i 29 de febrer i 1 de març; la quarta serà a Las Palmas del 27 al 28 de març amb 18 equips participants; la cinquena seu serà Gijón, amb l’Sporting com a amfitrió, del 24 al 26 d’abril, també amb 18 equips; i, finalment, la darrera seu serà Bilbao, amb l’Athletic de local i en la qual participaran els 36 equips, del 29 al 31 de maig.La part final de l’acte ha sigut la que més ha fet moure als jugadors i als voluntaris. Aquests darrers han après a ballar la haka, la tradicional dansa que realitzen els equips genuine durant els tres dies que té lloc la competició. A més, el Nàstic Genuine també ha preparat un nou ball que realitza abans de cada entrenament. La música d’aquesta nova dansa ha estat creada per la banda tarragonina Vergüenza Ajena que han ofert un petit concert per cloure l’acte.