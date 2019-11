Victòria blava en un partit competit

Ferran Torres ha estat el millor jugador del partit, amb 23 punts, 10 rebots i 30 de valoració

L’Ibersol CBT ha tornat a guanyar, aquesta vegada a la pista del CB Roser, un equip que ha plantejat un partit competit als blaus. Els de Berni Álvarez no han estat capaços de trencar l’encontre, però sí que han anat sempre per davant amb un avantatge de 5 – 10 punts. No ha estat fins als darrers dos minuts de partit que els locals no han pogut amb la fortalesa física i mental de l’Ibersol CBT i han acabat caient amb un resultat de 62 a 77. Ferran Torres ha estat el millor jugador del partit, amb 23 punts, 10 rebots i 30 de valoració.El partit començava amb desencert per part dels dos conjunts. Sense intensitat i erràtics de cara a cistella, havien de passar gairebé dos minuts per veure la primera cistella del partit, que queia del bàndol local, i no era fins un minut més tard que Dani Fernández anotava els primers punts pels blaus, des de la línia de tres. Al conjunt de Berni li costava lligar jugades col·lectives i només trobava encert en els jugadors exteriors. El CB Roser plantava cara, mantenint la igualada en el marcador, fins que apareixia Ferran Torres amb sis punts consecutius per desequilibrar la balança (11 – 14). Dos triples més dels tarragonins, obra de Jaume Zanca i Pape al final del quart permetien obtenir el primer avantatge (13 – 22).El CB Roser aconseguia un parcial de 7 a 0 només iniciar-se el segon quart, per col·locar un marcador de 20 – 22 i forçar el temps mort de Berni Álvarez. Joan Güixens responia també amb un triple, però un CB Roser descarat i sense complexos plantava cara als blaus. David Fernández apareixia per comandar el seu equip i aconseguia que l’equip de Berni encadenés un parell de bones accions ofensives per recuperar un +8 (23 – 31). A l’altre costat però, la defensa de l’Ibersol CBT era tova, i els locals ho aprofitaven per reduir diferències i posar-se a quatre punts. Quan els blaus notaven l’alè dels barcelonins al clatell, pujaven una marxa i, una cistella de Torres i una tècnica convertida de David Fernández posaven una diferència de 10 punts per primer cop en el partit (30 – 40). Els blaus control·laven el rival per marxar al descans 33 a 44.El CB Roser tornava a començar fort a l’inici del quart, amb tres triples consecutius. L’Ibersol CBT però, tampoc afluixava i seguia sent poderós en atac per mantenir la renda. Els blaus havien de treballar cada jugada, amb la diferència que aquesta vegada les finalitzaven en cistella (42 – 55). Pape, Zanca i Torres anotaven les seves accions, mentre que en defensa l’equip tornava a donar mostres de feblesa. Aquesta vegada, els barcelonins no eren capaços d’aprofitar-ho, i l’Ibersol CBT seguia mantenint una renda de deu punts (49 – 59). Els últims segons del quart servien perquè el CB Roser retallés tan sols un punt (52 – 61).Com en els tres primers quarts, els locals començaven molt intensos i anotant amb facilitat. David Fernández convertia un 2+1 per tranquilitzar els seus i afrontar el quart amb garanties. Els de Berni però, no estaven tant frescos d’idees i es mostraven erràtics en els seus llançaments. A l’equador del quart i amb els dos equips força dispersos, Jordi Barberà anotava de tres i tornava a posar un +10 pel seu equip (57 – 67). En el tram final, la tònica ha estat la mateixa, un Ibersol CBT que ha no trencat el partit però que tampoc ha deixat que la victòria s’escapés (62 – 77).