El Nàstic va de mal en pitjor (2-1)

Lamentable la defensa grana en el segon gol d’un Badalona que, tot i arribar al duel com a cuer, també ridiculitza els tarragonins

Actualitzada 10/11/2019 a les 19:21

Goldar, salvador

Pereira

La jugada del segon gol del Badalona reflecteix perfectament el que està protagonitzant el Nàstic, ridícul rere ridícul, els quals estan deixant clar que aquesta plantilla no té, ni de lluny, el nivell esperat. És que si tingués el nivell, i no el mostrés, encara seria més preocupant.Passada d’Hugo, entra Chema Moreno per banda dreta, pràcticament al costat de la porteria rival, veu com Bonilla se’l mira, la passa cap a Cris Montes i, aquest, completament sol a l’àrea petita, remata la feina, fa el 2-1 i torna a deixar al Nàstic a zero. Amb aquesta jugada i uns bons deu minuts inicials, el Badalona en va tenir prou per abandonar el «fanalet vermell» del grup tercer de Segona B i deixar els tarragonins en una situació encara més compromesa. No és que el Nàstic hagi baixat a l’infern, sinó que s’ha acostumat a viure-hi.El Consell d’Administració va decidir aquesta setmana que Bartolo serà l’entrenador fins a final de temporada. Ho va fer confiat en una reacció a Badalona. Caldrà esperar a Sabadell per veure aquesta revifada i s’haurà d’estar molt atent al dia a dia del Nàstic fins a l’esmentat duel, ja que segurament que serà una setmana molt calenta.Jonathan Pereira i Ferran Giner són les dues solucions que Xavi Bartolo va trobar als problemes a la part de la davantera que, en aquest inici de la temporada, sempre han estat menors que els de la rereguarda, una de les més golejades de la categoria. Pedro Martín tornava després de recuperar-se de les seves molèsties i la seva parella de ball era Pereira. Un duet molt diferent al de Romain Habran-Thomas Amang, titular davant de l’Espanyol B en l’empat de la setmana passada. El francès va començar des de la banqueta i l’africà va quedar fora de la convocatòria. Giner deixava al banc Pol Ballesteros i, la resta, els de les darreres jornades. Brugui a l’altra banda, Goldar i Petcof a la medul·lar, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone i Javi Bonilla en defensa i Bernabé Barragán sota pals.Per la seva banda, el Badalona repetia amb el sistema de cinc defensors que tant li agrada a Manolo González, tècnic que ha aconseguit revifar un equip que semblava mort i enterrat fa tan sols unes setmanes.El duel va començar amb uns minuts inicials de bogeria, en els quals el Badalona podria haver sentenciat l’enfrontament. En els primers vuit minuts de joc, fins a tres ocasions claríssimes, amb un balanç d’un gol, un pal i un David Goldar salvador impedint que la diana acabés entrant al fons de la xarxa.La primera ha estat la que ha obligat a Goldar a salvar als seus, novament, com porta fent en nombroses ocasions en el que va de temporada. Als tres minuts, ha hagut d’interposar-se en un tret rival per, gairebé sota els pals, impedir que la pilota entrés. Era Pelón qui, tot sol, s’aventurava a intentar batre a Bernabé. Dos minuts després, en el 5’, va arribar el gol de Kilian, el qual va fer aparèixer tots els fantasmes. Falta que fa Juan Rodríguez i que li costa la groga. La xuta Kilian, topa l’esfèrica en Perone i cap a dins. Gerro d’aigua congelada per a un Nàstic que havia de reaccionar. No tan sols no ho va fer, sinó que va estar a punt d’encaixar el segon, en el 8’, quan Kilian, davant de la passivitat defensiva del Nàstic, va rebre a dins de l’àrea, va controlar còmodament i va disparar, a la fusta dreta de Bernabé.Després d’aquests minuts trepidants, el partit es va assentar. Els dos equips van mostrar les seves cartes. Les del Nàstic passaven per un Bruno Perone que regalava pilotes al rival una vegada i una altra i que, amb les seves errades, només feia que perjudicar als seus. El joc grana es movia per la banda esquerra on un Bonilla massa accelerat va ser mereixedor de l’expulsió per doble groga, encara que no li van mostrar la segona. En el centre del camp, Goldar era qui manava, defensivament i ofensivament i, a dalt, Giner, amb força voluntat, fallava en els seus intents de fer mal als rivals. Brugui, desapercebut i els dos puntes sense rebre cap pilota.Va ser en el 39’ de la primera meitat quan el Nàstic va protagonitzar la primera acció clara de l’enfrontament. Gran acció de Pol Valentín per banda dreta, centrada del jove i rematada, de cap, del més menut. Es treia un gran pes del damunt el Nàstic i també ho feia un Pereira que ha de començar a demostrar per què cobra el que cobra i per què el Nàstic ha apostat tant per ell. A Badalona va fer el primer pas.El segon acte va servir perquè el Nàstic mostrés una millor cara. Novament empatat en el marcador, l’equip de Xavi Bartolo es va fer el dominador de l’enfrontament. Un tret llunyà de Goldar als 56 minuts de joc servia d’avís, però de poc més. Pol Valentín, a l’hora de joc, tornava a aparèixer per la banda dreta per centrar. Pedro no va poder rematar i l’esfèrica va caure a peus de Pereira, qui va disparar alt, per sobre del travesser. Era un gol cantat, però segurament, amb més confiança, el davanter hauria introduït l’esfèrica al fons de la xarxa.Pol Ballesteros entrava a un quart d’hora del final, però ni ell, ni Sergio Montero ni Lolo Plá van poder fer res per a posar-se per davant ni per a impedir un gol que va posar en evidència a la defensa grana. Han passat dotze jornades i l’equip ja ha encaixat vint gols, una xifra que tan sols supera l’ara cuer del grup tercer, l’Orihuela. El Nàstic va de mal en pitjor i ningú hi aconsegueix trobar remei.Badalona. Álex Sánchez, Robusté, Moyano, Pelón (Toni Jou, 66’), Valentín, Robert Simón, Marc Carbó, Adri Díaz, Kilian Durán (Hugo, 66’), Cris Montes (Iván Malón, 82’) i Chema Moreno.Nàstic. Bernabé Barragán, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone, Javi Bonilla, Brugui, David Goldar (Lolo Plá, 86’), Damián Petcoff, Ferran Giner (Sergio Montero, 80’), Jonathan Pereira (Pol Ballesteros, 74’) i Pedro Martín.Gols. 1-0, Kilian (5’); 1-1, Jonathan Pereira (39’); 2-1, Cris Montes (80’).Àrbitre. Álvaro Varón Aceitón (Balear). Va mostrar la targeta groga al locals Marc Carbó; i als visitants Juan Rodríguez, Ferran Giner, Javi Bonilla i David Goldar. També li va mostrar la targeta groga a l’entrenador local Manolo González.Incidències. El L’Estadi Municipal de Badalona va acollir a 963 espectadors.