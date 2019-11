Bartolo: «La responsabilitat màxima és meva, però competeixen els jugadors»

L’entrenador del Nàstic assumeix la culpa i reconeix que estan «per sota de les expectatives»

Actualitzada 10/11/2019 a les 19:39

Xavi Bartolo sap que la cosa no rutlla. De fet, és dels que més deu patir pel que està succeint, tot i que sembla que no troba explicació. Després de la derrota a Badalona, el tècnic va assumir que «sóc l’entrenador, el que porta el comandament dels jugadors i de l’equip, la responsabilitat màxima de la direcció de l’equip és meva». Ara bé, també va deixar ben clar que, «a l’hora de competir, els que ho fan són els jugadors».En declaracions a Tarragona Ràdio, el tècnic del Nàstic va parlar sobre si seria just o no prescindir dels seus serveis: «Justícia o injustícia, si ens mirem els resultats, el Nàstic està molt per sota de les expectatives».Sobre el partit, va analitzar que van ser uns «vam tenir deu minuts amb mala sort en una falta que ens hem ficat a dintre. No ha estat l’arrencada ideal. Sembla que estigui venent coses que no toca, però hem estat millors que el rival. Nosaltres atacant i ells rebutjant la pilota. Tenia la sensació que empataríem o guanyaríem, però ha passat una cosa similar a la d’Olot. Has de definir a les àrees, però ells han acabat marcant».Per a Bartolo, la de l’Estadi Municipal de Badalona va ser «una derrota immerescuda perquè hem estat força superiors al rival». «Portem dotze jornades i aquesta història l’hem vist diverses vegades», va sentenciar.