El cuer ha de ser el primer

El Nàstic busca un triomf a Badalona (17 hores) que serveixi de punt de partida per a una ratxa positiva en el dia que tornarà a escena Pedro Martín

Actualitzada 09/11/2019 a les 19:21

Diverses alternatives

Per repetir-ho en més ocasions no és obligat que acabi succeint, però l’únic que pot fer el Gimnàstic de Tarragona és insistir i insistir fins que s’acabin els mals temps i arribi, d’una vegada per totes, una ratxa positiva que tregui als tarragonins d’aquesta part baixa que tant de temps fa que freqüenten.Aquest diumenge, a les cinc de la tarda, l’equip que entrena Xavi Bartolo visitarà el Badalona, el cuer del grup tercer de Segona B. Sigui quin sigui el rival, el Nàstic sempre està obligat a guanyar però, tenint en compte que el de demà tan sols ha sumat sis punts, aquesta obligatorietat s’incrementa molt més.Bartolo podrà tornar a comptar amb Pedro Martín. Després de ser baixa contra l’Espanyol B, el davanter ha estat entre cotons al llarg de la setmana, torna a estar disponible i, si no hi ha cap problema d’última hora, serà titular contra els badalonins.Continuen sent baixa per lesió el migcampista Javi Márquez, el davanter Gerard Oliva i el jove extrem Pol Prats, els quals encara trigaran a reaparèixer.Fins a nou jugadors són fixes en l’onze que presentarà Xavi Bartolo a Badalona. Són el porter Bernabé Barragán, els defensors Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone i Javi Bonilla, els Goldar i Petcoff, que actuaran en el centre del camp, Brugui i Pedro Martín. A partir d’aquí, s’obren una sèrie de possibilitats.Una, i força probable, és que Jonathan Pereira acompanyi Pedro a la punta d’atac, que Ferran Giner entri a la banda esquerra (Pol Ballesteros porta uns últims partits que no està bé i partirà des del banc) i que Habran estigui a la banqueta.Una segona és que Brugui actuï a la punta d’atac amb Pedro i que les bandes les ocupin Habran i Giner, tot i que sembla que la primera serà la que utilitzarà el tècnic en un partit vital per als tarragonins per intentar abandonar la zona de descens.