Rubén Enri els marca a Reus i també a Almeria

El davanter, ex de l’entitat reusenca, s’ha convertit en el pitxitxi del filial del club andalús, amb onze dianes

Actualitzada 07/11/2019 a les 19:35

Rubén Enri marca gols a qualsevol categoria. Va ser un dels grans encerts del CF Reus de la temporada passada. El futbolista va començar amb el filial, tot i que les circumstàncies van provocar que fer el salt massa aviat al primer equip. El davanter català va demostrar que no va ser un premi prematur, ja que, a Segona Divisió A, i amb Xavi Bartolo com a tècnic, va demostrar allò que sempre es parla dels davanters, que quan un futbolista té gol, ho té en totes les categories.Ara, Enri torna a gaudir del futbol i ho fa al filial de l’Almería, en el grup novè de Tercera Divisió. No tan sols s’ha adaptat a la nova vida i al futbol andalús, sinó que s’ha convertit en l’amo absolut del gol a terres andaluses. S’han disputat dotze jornades del campionat i un futbolista apareix, en solitari i amb onze gols, en la taula de golejadors. Aquest és un Rubén Enri que, en declaracions a aquest mitjà, explica que és molt feliç en la seva nova aventura. «Estic molt bé a Almeria, però al principi va ser molt dur el fet de sortir de casa». I és que és la primera vegada que Enri abandona el territori català per practicar allò que més li agrada, que és jugar al futbol.Segons detalla ell mateix, «vaig tenir altres ofertes a banda de la de l’Almeria, sobretot d’equips catalans». Ara bé, ell recorda que, quan va rebre la trucada de l’històric club andalús, no s’ho va pensar dues vegades. Preguntat per si el Gimnàstic de Tarragona, ara amb Sergi Parés com a director esportiu i Xavi Bartolo com a entrenador del primer equip, el van trucar, el futbolista es va sincerar completament. «Escoltava rumors, comptaven amb mi a Reus, però va passar el que va passar, al final no em van trucar», recorda el davanter, que repassa amb molta pena tot el que va succeir a Reus.«Va ser una desgràcia que un club com el Reus, tan humil, acabés així per una persona. Vam passar un any fatal tant l’afició com nosaltres i no li desitjo a ningú». Primer, amb Joan Oliver com a màxim responsable i, més endavant, amb Clifton Onolfo com a amo de la Societat Anònima Esportiva, la gestió no va ser l’adequada i, aquesta circumstància, va acabar afectant jugadors, tècnics, treballadors, col·laboradors i d’altres. El final, per a tots conegut, és l’eliminació del CF Reus de Segona Divisió B i de Tercera Divisió. Al club de la capital del Baix Camp «els dec molt, ja que el fet de poder jugar a Segona Divisió A ajuda que la gent et vegi i pugui fixar-se en tu».Centrat ara en el seu equip, Rubén Enri no descarta fer algun dia el salt i formar part del primer conjunt de l’Almería, ara mateix segon classificat i amb un canvi d’entrenador aquesta mateixa setmana, amb l’entrada de Guti. «Està difícil pujar al primer equip, hi ha tres davanters a l’equip, però cada setmana lluito per millorar i poder fer el salt a Segona Divisió», diu, tot incidint que, en el grup novè de Tercera Divisió, «hi ha filials i equips veterans, com en el grup català. És una categoria molt complicada i competida».