El Badalona, un cuer enganyós i que creix al ritme de Manolo González

El Nàstic visita aquest diumenge a les cinc a un equip que ha canviat radicalment des de l’arribada de l’actual tècnic a la banqueta

Actualitzada 07/11/2019 a les 18:01

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest diumenge el Badalona, cuer del grup tercer de Segona Divisió B. A les cinc de la tarda arrencarà un partit entre dos conjunts que viuen en zona de descens, amb tot el que això comporta. Els nervis i, sobretot, la necessitat de sumar punts, s’aplegaran sobre la gespa de l’Estadi Municipal de Badalona en un duel on el teòric favorit, que ho havia de ser el Nàstic, potser no ho esdevindrà tant tenint en compte la complicada situació que travessa.Els badalonins són l’últim classificat en solitari, amb tan sols 6 punts de 33 possibles, pels 11 dels tarragonins. Ara bé, les sensacions que hi ha al pròxim rival del Nàstic és que l’equip tirarà amunt gràcies a l’empremta que ha deixat Manolo González, que fa un mes que ha arribat a la seva banqueta després de la destitució de Juanma Pons. La resurrecció dels badalonins va lligada a un tècnic que fa dues jornades va aconseguir guanyar a domicili a un Espanyol B (1-2) que aquest passat diumenge va arrencar un punt (2-2) de la seva visita al Nou Estadi.El Badalona es presentarà al partit sense cap baixa, exceptuant la de Zango, lesionat de llarga durada. La resta, tots estaran disponibles per a l’entrenador. Aquest passat cap de setmana, en la derrota a Sabadell (1-0), Manolo González va provar amb un sistema amb cinc defensors, tot i que el més utilitzat per ell és el clàssic 4-2-3-1. Probablement, jugant a casa i fent-ho davant d’un rival tan necessitat com ho és el Nàstic, el tècnic apostarà pels quatre defensors.Des de l’arribada de l’actual entrenador, el Badalona ha guanyat en consistència defensiva. En quatre partits, ha encaixat tres dianes, totes elles fora de casa. I és que, dels últims quatre duels disputats, el conjunt barceloní ha hagut de realitzar tres desplaçaments, capritxos del calendari. Dos equips a la part baixa, però que arriben en un estat d’ànim molt diferent, com a mínim, a nivell de sensacions.