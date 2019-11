Bartolo: «No he rebut cap ultimàtum»

El Nàstic visita aquest diumenge a les cinc el cuer, el Badalona

L'entrenador del Nàstic, Xavi Bartolo, ha comparegut aquest divendres després d'una sessió d'entrenament per valorar el partit que disputarà diumenge la tarda al camp del Badalona. El tècnic ha recordat que el rival va ser un dels millors equips de la segona volta de la temporada passada, tot i que aquest curs no ha començat de la millor manera.L'equip ha canviat fa quatre setmanes d'entrenador amb el qual ha aconseguit consistència defensiva. Els badalonins són l’últim classificat en solitari, amb tan sols 6 punts de 33 possibles, pels 11 dels tarragonins.Tot i jugar contra el cuer, Bartolo creu que el rival els exigirà ja que és un «equip que està creixent». La plantila grana ha encarat els entrenaments de la setmana amb bon nivell, només falta «rematar-ho diumenge», assegura el tècnic.Els resultats del Nàstic des de principis de temporada no estan sent els esperats i és conscient que en qualsevol moment el poden fer fora de la banqueta grana. Tot i així, assegura que «no he rebut cap ultimàtum».El Nàstic arribarà al camp del Badalona després de l'empat la setmana passada contra l'Espanyol. De cara al partit el tècnic assegura que no plantejarà molts canvis a l'onze inicial.