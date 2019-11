La importància que té la cama esquerra de Bonilla és cabdal al Gimnàstic

El lateral ha repartit quatre assistències, ha marcat un gol i ha estat protagonista involuntari en dues dianes dels tarragonins

Actualitzada 06/11/2019 a les 19:19

Javi Márquez

Catorze gols ha marcat el Gimnàstic de Tarragona en aquest inici de temporada en els onze enfrontaments que ha disputat. Gran culpa de moltes d’aquestes dianes arrela en un dels fitxatges més encertats de la direcció esportiva grana aquest estiu, com és el de José Bonilla. I és que el lateral esquerre ha estat responsable directe o indirecte de la meitat de gols que ha marcat el Nàstic. O sigui, que, d’una manera o d’una altra, Bonilla ha participat en set gols del Nàstic en el que va de temporada.El futbolista arribat de l’Ibiza aquest mateix estiu és l’amo absolut de la pilota aturada. Xuta penals i faltes i centra córners i faltes laterals. Són característiques imprescindibles en qualsevol categoria, ja que en el futbol modern l’estratègia s’ha convertit en vital a l’hora d’intentar sumar punts i, sobretot, acumular victòries.El primer gol del Nàstic de la present temporada el va anotar Bonilla. Va ser l’1-0, de penal, davant del Llagostera, diana que no va servir per a res, ja que els gironins es van emportar el duel 1-3 en la primera punxada del Nàstic de la 2019-20.A banda, quatre han estat les centrades de Bonilla, a pilota aturada, que han acabat al fons de la xarxa rematades per un company propi. La primera, en la diana de Goldar a l’Estadi Johan Cruyff, de falta lateral. De la mateixa manera, Bruno Perone va anotar, de cap, davant del Cornellà. Els altres dos centres han estat des del punt de córner. El primer, cronològicament, és el que rematava Juan Domínguez a València davant del Mestalla prèvia pentinada de Brugui. El segon, aquest passat cap de setmana, davant de l’Espanyol B, amb Perone com a rematador i el mateix Bonilla servint de cantonada.Els abans esmentats ja sumen cinc gols, però encara en falten dos, amb Bonilla com a protagonista, però ni de penal, ni de falta ni de córner. Bé, un d’ells sí que era una falta, però no el va rematar cap jugador del Nàstic. Va ser en el duel contra La Nucía, quan Juanan, involuntàriament, va rematar al fons de la xarxa una falta posada per Bonilla des de l’esquerra del meta rival. En el mateix enfrontament, Habran va ser protagonista del segon gol grana, amb un tret des de fora de l’àrea que va arribar precedit d’un xut inicial de Bonilla. El rebot va arribar a les botes del francès qui, amb un xut força estrany, va afusellar el meta rival.Participar en tantes dianes és un gran avantatge, però també pot representar un perill per al futbolista del Nàstic. I és que una lesió deixaria encara més castigat un equip que no pot viure sense ell i que el necessita en cadascun dels partits que disputi.Casualitats de la vida, Javi Bonilla tan sols s’ha perdut el partit en el qual els seus van aconseguir la victòria més clara en el que va de campanya, la de la quarta jornada al camp de l’Ebro (0-2). Va ser així perquè en el duel anterior, el disputat contra l’Andorra a Tarragona (0-3), va ser expulsat quan mancaven 22 minuts per a finalitzar l’enfrontament. No s’ha perdut cap minut més, ja que Xavi Bartolo, de forma intel·ligent, no prescindeix mai d’ell perquè sap que en qualsevol moment pot utilitzar la seva cama dreta per a donar un gol a un Nàstic que, tot i que té un gran problema amb les dianes encaixades (divuit en onze partits), tampoc li aniria malament gaudir d’una major efectivitat de cara a la porteria contrària.Javi Bonilla és el protagonista absolut de la pilota aturada, encara que la idea inicial era que no ho fos al cent per cent. Javi Márquez, també esquerrà, havia de tenir galons i disparar també faltes o bé centrar-les, ja que té una cama privilegiada, que tantes alegries ha donat al llarg de la seva carrera. Al Nàstic, però, la seva irregularitat li ha impedit mostrar-la, situació que s’ha ajuntat amb la lesió que l’ha impedit debutar aquesta campanya.El futbolista havia d’estar a punt per jugar a la cinquena o sisena jornada de lliga, encara que la seva lesió al quàdriceps va haver de ser re diagnosticada, amb el resultat que era més greu del que es pensava inicialment. No està clar quan tornarà aquest futbolista. Mentre que les veus més optimistes parlen d’aquest mateix mes de novembre, també hi ha qui pensa que fins al desembre o, fins i tot, al gener, no estarà al cent per cent. El temps dictarà sentència.