La Guàrdia Civil registra les oficines del Córdoba CF i el domicili del seu president

Acusen Jesús León d'apropiació indeguda de béns i de falsedat documental

Actualitzada 07/11/2019 a les 11:50

Agents de la Guàrdia Civil estan registrant les oficines del Córdoba CF, de Segona Divisió B, i el domicili del seu president, Jesús León, en una operació oberta per presumptes delictes societaris.Fonts de la recerca han informat que l'operació la porten a terme efectius de Sevilla en col·laboració amb els de Còrdova i de moment no hi ha detinguts.Diversos vehicles han envoltat l'Estadi Municipal El Arcángel, on el club té la seva seu, i una dotació d'agents ha procedit a investigar documentació en les dependències del club blanquiverde.El Córdoba es troba immers en diferents processos judicials, que van des de la disputa per la propietat del paquet accionarial amb l'anterior propietari –l'empresari de Tenerife Carlos González–, fins a diverses querelles creuades per presumptes delictes d'administració deslleial o apropiació indeguda.A més, s'afegeixen els problemes financers d'algunes de les empreses propietat del president León, implicades en algunes operacions amb el Córdoba CF i antics dirigents.Fonts del club han informat que el pla esportiu continua «amb normalitat» mentre s'esperen esdeveniments sobre aquesta operació de la policia judicial en les seves instal·lacions.La plantilla del Còrdova va comparèixer públicament en el matí d'ahir davant els mitjans protestant per la situació d'impagaments, ja que se'ls deuen dues nòmines.