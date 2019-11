Quatre ex del Nàstic viuen un drama a Córdoba

Isaac Becerra, Imanol García, Xavi Molina i Mohammed Djetei porten dos mesos sense cobrar

Quatre jugadors que van abandonar el Gimnàstic de Tarragona aquest estiu estan vivint un autèntic infern.El porter Isaac Becerra, els centrecampistes Xavi Molina Imanol García i el defensa central Mohammed Djetei van marxar a l'entitat cordovesa de la mà d'Enrique Martín i aquest dimarts han pres part d'una compareixença en la qual l'equip s'ha queixat que fa dos mesos que no cobra. Per cert, Enrique Martín ja fa setmanes que va ser cessat.El capità de l'equip, Javi Flores, ha estat el responsable d'explicar la situació que travessa l'entitat. Ha parlat de «preocupació màxima» i ha denunciat «la situació que estem vivint». Tot i això, ha deixat clar que «que ningú dubti que ho donarem tot pel club, per la ciutat, per la samarreta, perquè som professionals, que ningú ho posi en dubte».