Cent per cent elèctric, cent per cent Mercedes

Autolica Tarragona ofereix provar el primer vehicle de la marca que funciona tan sols mitjançant electricitat

Actualitzada 05/11/2019 a les 21:02

Mercedes no vol quedar-se enrere i ha decidit adaptar-se completament als nous temps amb un vehicle cent per cent elèctric que no passarà desapercebut per a ningú. De fet, la marca alemanya ha tret al mercat el seu EQC, un automòbil que conjuga l’última tecnologia, un disseny avantguardista, la sofisticació pròpia de la marca i una esportivitat fora del comú.Es tracta d’un SUV al qual no li falten disseny, elegància, esportivitat i tots els elements que pot demanar tot aquell que sigui exigent en les seves preferències sobre quatre rodes i que, a banda, tingui la intenció d’anar a l’última.El concessionari Autolica Tarragona ofereix, fins aquest divendres, l’oportunitat de provar aquest EQC. Tots aquells que hi pugin i el tastin per sobre de l’asfalt s’adonaran que pocs vehicles poden oferir tantes prestacions conjugades amb una marca més que consolidada i que es llença al mercat elèctric amb tota l’artilleria.Fins a 408 cavalls de potència i una autonomia que voreja els 450 quilòmetres són la carta de presentació d’un vehicle que, a banda, mostra una bellesa interior i exterior que el converteixen en la màquina perfecta tant per dins com per fora. Accelerar amb el nou EQC significa enganxar-se al seient, notar com cap incorporació ni cap avançament es fa un món i com la superioritat sempre és als peus d’aquell qui el condueix.En un punt de càrrega habitual, en tan sols 42 minuts s’aconsegueix deixar el vehicle amb la bateria totalment plena, tot i que també existeix la possibilitat d’instal·lar-se un punt de càrrega a casa. En aquest cas, en onze hores es pot recarregar el 80 per cent de la bateria, un avantatge més per a aquells que no tenen temps de passar pels punts de càrrega a l’aire lliure. Un vehicle que es pot adquirir a partir de 77.425 euros i que espera entrar fort en el mercat i convertir-se en una de les referències.