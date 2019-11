Arribarà Pedro Martín a Badalona?

El futbolista pateix una lesió fibril·lar a l’adductor dret i anirà entrant als entrenaments en funció de com se senti sobre el verd

Per si no hi havia prou problemes al Gimnàstic de Tarragona, la lesió de Pedro Martín arriba com un gerro d’aigua freda. Els tècnics grana es mostren optimistes i creuen que el davanter estarà disponible per a poder jugar aquest cap de setmana al camp del Badalona, encara que les constants recaigudes del punta andalús fan dubtar de la seva reaparició.Pedro Martín va patir una lesió en la seva visita a la Ciutat Esportiva del València, en el duel contra el Valencia Mestalla. El següent duel no el va jugar per les mateixes molèsties, encara que després va continuar jugant sense problemes.Va resultar una gran sorpresa l’absència de Pedro Martín en la convocatòria del passat diumenge. Quan el Nàstic juga a casa no acostuma a enviar abans la llista dels divuit citats i, per tant, resulta complicat conèixer quins futbolistes estaran al camp i a la banqueta i quins no. Quan Pedro Martín no apareixia entre els convocats davant de l’Espanyol B, tothom al Nou Estadi es va emportar les mans al cap, conscient que es tractava d’una baixa més que important, ja que es tractava del punta titular i de l’home que ha marcat quatre gols en el que va de temporada.El club va explicar que Pedro tenia molèsties i ahir va concretar que es tracta d’una lesió fibril·lar de grau 1 a l’adductor de la seva cama dreta. Haurà de realitzar readaptació i, segons l’informe mèdic de l’entitat tarragonina, «participació progressiva en els entrenaments del grup al llarg de la setmana». Els més optimistes opinen que podrà jugar a Badalona, tot i que, tenint en compte que el partit és diumenge, els que no ho són tant opinen que el futbolista, com a mínim, haurà de descansar una setmana més.No comptar amb Pedro Martín amb tot el que està vivint el Nàstic ara mateix seria pràcticament un suïcidi. El futbolista, tenint en compte que Gerard Oliva també està lesionat, és indispensable en ser l’únic jugador de les seves característiques. Xavi Bartolo ja va avisar en la roda de premsa posterior a l’empat contral’Espanyol B que Pedro Martín, amb la lesió d’Oliva, es convertia en l’únic davanter que podia actuar com a punta referència. Per tant, el seu no concurs seria un perill de gran envergadura.Si la lesió de Pedro no se solucionés i el futbolista hagués de descansar a Badalona, les opcions a dalt passen, aproximadament, per les mateixes que el passat diumenge. Els futbolistes atacants que quedarien per a actuar a la punta d’atac serien Thomas Amang i Jonathan Pereira, encara que jugadors com Romain Habran, Pol Ballesteros o Brugui també es podrien adaptar a aquesta demarcació, tal com han fet al llarg d’aquest inici de temporada.De fet, en aquestes darreres jornades s’ha pogut veure Romain Habran com a punta acompanyant sempre a un company, ja fos Pol Ballesteros, a València, Brugui, a Olot o Amang, aquest diumenge davant del filial espanyolista.Decidir ubicar a l’irregular Habran en aquesta posició no és una opció gens descartable tenint en compte la situació de la plantilla i les preferències d’un Xavi Bartolo que s’està veient superat tant per les baixes com pel rendiment de la plantilla confeccionada.