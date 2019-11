2.500 atletes participaran a la Mitja Marató Ciutat de Tarragona

S’instal·laran punts d’hidratació amb aigua de l’aixeta, repartiran gots de paper-cartó i s’eliminaran els ponxos de plàstic per als corredors

Actualitzada 06/11/2019 a les 14:30

La 28a Edició de la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona se celebrarà el diumenge dia 24 de novembre amb sortida a les 10 hores des del passeig principal de l’Anella Mediterrània. S’espera la participació de 2.500 atletes de la ciutat tarragonina, d’arreu de Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol. Les inscripcions, que ja es van iniciar el dia 1 de setembre, romandran obertes fins al dissabte 23 de novembre, a les vuit del vespre. CaixaBank i Repsol patrocinen aquesta edició de la cita.Cal destacar el paper dels més de 300 voluntaris que realitzen diferents tasques i sense ells no seria possible l’organització de la Mitja Marató. «Si portem 28 anys celebrant la Mitja Marató és gràcies a la gent de Tarragona que hi participa cada edició», ha destacat la regidora d’Esports, Maria José López. Per la seva banda, tant el responsable de Relacions Externes de Repsol, Josep Bertran, com el de CaixaBank, Eduard Gené, han destacat la implicació de les seves empreses «en les activitats culturals, socials i esportives».El circuit de Mitja Marató homologat oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme, transcorrerà en paral·lel amb la cursa de 10k fins al quilòmetre 4, situat al carrer Ramon i Cajal a l’altura de Parc Central. La resta de circuit com ja és habitual passarà pel centre de la ciutat i façana marítima per tornar a Meta, situada a l’Anella Mediterrània, punt de sortida i on se centralitzaran tots els serveis. De fet, autobusos de l’EMT faran de llançadora pels participants des de la Plaça Imperial, amb sortides a les vuit del matí i a tres quarts de nou.Conscients del problema mediambiental que suposa la utilització d'envasos de plàstic d'un sol ús, i avançant-nos a les directives que suposaran un canvi en aquest aspecte, hem decidit que en la propera edició de la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona els punts d'avituallament estaran ubicats en els quilòmetres 6, 12, 18 i en l'arribada. Els dos primers es faran amb ampolla i els dos darrers amb gots de paper-cartó. Així mateix, Ematsa un any més instal·larà dos punts d’hidratació al quilòmetres 18 i a l’arribada.Tanmateix, i en la mateixa direcció, donada la proximitat dels vestidors i dutxes amb la línia d'arribada, es prescindirà per primer cop del ponxo de plàstic que habitualment lliuràvem en acabar la cursa. «Entenem que aquestes mesures ens ajudaran a contribuir a fer, cada cop més, la nostra cursa més sostenible», remarca Maria José López.L’any 1992, recollint la demanda d’un grup d’atletes de la ciutat, el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona va organitzar la primera edició de la Mitja Marató Ciutat de Tarragona. Poc més de 400 participants van prendre part en aquesta aventura.Des de llavors, la premissa d’aquest Patronat ha estat buscar la formula més idònia perquè aquest esdeveniment sigui atractiu per a participants i acompanyants. Tanmateix, donada la dimensió de la cursa, intentem minimitzar les molèsties a la ciutadania en general.