El torneig Galera Group reuneix 150 jugadors al Golf Costa Daurada

Les set pistes de pàdel de l’ens esportiu han acollit una competició disputada del 14 al 19 d’octubre i que va comptar amb sis categories

Actualitzada 04/11/2019 a les 16:39

Un partit d’exhibició

El Torneig Galera Group de pàdel va reunir fins a 150 jugadors a les pistes del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center. La cita es va distribuir en sis categories –tres de masculines i tres més de femenines–, i quatre quadres addicionals de consolació. Així, les pistes tarragonines continuen demostrant que segueixen a ple rendiment, gràcies a l’activitat formativa que s’hi du a terme cada dia i, també, a l’ampli ventall de competicions que està organitzant l’ens multiesportiu.L’esmentat campionat de pàdel es va desenvolupar del 14 al 19 d’octubre i, en el darrer dia, van tenir lloc les esperades finals de cadascuna de les categories, i que van coronar com a campions a Oscar Neira i Joaquin Gutierrez, i Sara Fuentes i Esther Puntes, en Primera categoria masculina i femenina, respectivament. Alfons Masero i Sergio Valverde van ser els millors en Segona masculina, mentres que Anna Montaner i Cristina Navarro van proclamar-se guanyadores de la Segona femenina. Fredi Carrero i Manel Pereira van convertir-se en la millor parella de Tercera masculina i Úrsula Hernandez i Cristina Miret van aconseguir ser les campiones de Tercera femenina.Per arrodonir el torneig i una vegada coneguts tots els campions i campiones, tots els assistents van gaudir d’un divertit partit d’exhibició. Aquest va comptar amb dues de les principals estrelles del pàdel català i actuals jugadors del circuit professional World Padel Tour, com són Tonet Sans i Gerard Francino, els quals van formar parella amb els jugadors locals Ruben Peña i Xavi Pueyo, contribuint a posar un perfecte punt final al torneig celebrat a les instal·lacions del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center.L’ambient va ser excel·lent al llarg de tot el torneig, gràcies a la gran afluència de públic i al bon nivell dels participants que, a més, van ser obsequiats per l’organització amb diversos detalls i atencions, com una samarreta tècnica, cinc consumicions gratuïtes, avituallament líquid i sòlid als partits, entre d’altres.Un cop finalitzada la competició, tots els inscrits van formar part d’un sorteig de productes per cortesia de Galera Group, patrocinador del torneig, i que va obsequiar els guanyadors del sorteig amb diversos caps de setmana en hotels de luxe, lots de les millors marques de destil·lats, material esportiu de primer nivell i lots d’embotits ibèrics, entre d’altres.