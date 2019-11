Confiança plena en Xavi Bartolo

El Consell d'Administració del Nàstic decideix que l'entrenador serà qui condueixi l'equip fins a finals de temporada

Actualitzada 04/11/2019 a les 19:51

El mercat d’hivern

Dos desplaçaments seguits

Xavi Bartolo es queda. El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona va prendre aquest dilluns a la tarda la determinació de no realitzar cap canvi a la banqueta grana tot i els mals resultats que han empès al conjunt grana a la zona de descens a Tercera Divisió.El projecte ADN Nàstic continua endavant amb Sergi Parés com a director esportiu i Xavi Bartolo a la banqueta, un binomi que no volen trencar els mandataris de l’entitat grana. Consideren que el projecte no està mort, tot i que sí que està molt malferit. Volen donar-li l’empenta que necessita per poder complir els objectius que s’havien marcat tant club com direcció esportiva i cos tècnic i, per a aconseguir-ho, s’ha determinat que el primer pas és tenir confiança cega. Així ho van determinar els integrants del Consell d’Administració, que es van reunir per acabar de prendre la decisió.Els nervis estaven a flor de pell després de l’empat contra l’Espanyol B al Nou Estadi de diumenge (2-2), que arribava precedit d’una derrota inesperada a Olot (2-1) i d’un seguit de mals partits i pitjors resultats que havien posat Xavi Bartolo a la corda fluixa.Prèviament a la reunió del Consell d’Administració, el president del club tarragoní, Josep Maria Andreu, es va reunir amb Bartolo per a intercanviar opinions sobretot el que li està succeint a l’equip i, entre els dos, van decidir que la millor opció és la de continuar sense canvis.El màxim responsable de l’entitat grana no té ganes d’acabar amb un projecte que tant el va engrescar quan el va iniciar. Havia de ser la temporada en la qual el Nàstic fos un dels «cocos» de la categoria i lluités per a retornar a Segona Divisió A el més aviat possible. No ha estat així, però ambdues parts consideren que no tot està perdut i que queda encara un món per endavant.La idea és que amb tres o quatre bons resultats de forma consecutiva s’esvairan part dels fantasmes que planegen pel Nou Estadi i que, d’aquesta manera, es podrà treballar amb molta més tranquil·litat.El fet que s’hagi pres la determinació que Xavi Bartolo continuï no significa que no s’hagin de rectificar algunes situacions. La majoria d’elles van encaminades al mercat d’hivern. Aquesta plantilla té moltes mancances, falten i, sobretot, sobren jugadors en totes les línies. Hi haurà molta feina a les oficines i, en aquest sentit, Sergi Parés té una tasca dura per endavant.La defensa està curta d’efectius, el centre del camp ha tingut multitud de problemes i no té jugadors més enllà de Goldar, que és central, i Damián Petcoff i, la davantera, no rutlla. Quan no hi juga Pedro Martín no hi ha referència a dalt i el Nàstic es perd en aquest tipus de situacions.Ara, el Nàstic haurà d’afrontar dos partits fora de casa de forma consecutiva. Aquest diumenge, a partir de les cinc, visitarà el Badalona, en un duel entre dos equips que estan en descens directe a Tercera Divisió. En principi, la idea és que aquest enfrontament serveixi perquè el Nàstic pugui enlairar-se d’una vegada per totes i que surti de la zona crítica. El següent cap de setmana tocarà visitar el Sabadell, un equip que ha començat la temporada de forma espectacular. De fet, ha aconseguit completar una plantilla més que competitiva i, ara mateix, és segon a la taula classificatòria del grup tercer de Segona B.La decisió de mantenir a l’entrenador és ferma, però tant el Consell com el propi Bartolo tenen clar que les cadires les acaben marcant els resultats i que dos mals resultats a domicili podrien encendre les alarmes.