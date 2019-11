Barfull: «Tothom ens ha confirmat que va ser un ral·li perfecte»

El director del Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada, satisfet per com es va desenvolupar la cita

Actualitzada 04/11/2019 a les 18:25

Aman Barfull, director del 55è Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada i de l’Àrea Esportiva del club, ha liderat un any més l’equip organitzador del Ral·li d’Espanya. Des de la seva responsabilitat al capdavant d’aquest equip, Aman Barfull ha enllaçat una trajectòria mundialista que va començar fa gairebé tres dècades i que en aquest 2019, 29 anys després, ha viscut la que molt possiblement ha estat la millor edició en la història d’aquest ral·li. En una entrevista difosa pel RACC, Barfull destaca l’«èxit» de la cita tarragonina, que el 2020 farà un descans.«Des de l’organització no podem fer un altre balanç que no sigui positiu», assegura el director de la cita, qui destaca que «el nostre Ral·liRACC ha arribat a un punt tal de qualitat que respon perfectament a la nostra vocació de fer les coses bé, però sempre comptant amb una gran massa de persones incondicionals que ens dóna suport i que en definitiva és la que ens permet avançar».«Tots, des de les altes instàncies del nostre club fins als responsables de la FIA o dels propis Constructors, han confirmat que aquest any 2019 ha sortit un ral·li perfecte», argumenta Barfull, tot afegint que «aquesta sensació de plenitud no ve donada únicament per l’organització tècnica del ral·li en sí mateixa, ja molt eficaç els últims anys, sinó per la gran complicitat que hem tingut per part del públic seguidor de la prova i la imprescindible col·laboració de Mossos d’Esquadra i voluntaris».Un dels aspectes que més lloa Barfull és la seguretat, ja que «les noves mesures elaborades per millorar la ubicació dels espectadors en els trams han funcionat perfectament, la qual cosa ha permès que el programa es complís tal com l’havíem previst i que els pilots hagin pogut esprémer tot el seu potencial en les pistes de terra i carreteres». «Hem tingut més voluntaris que mai però també el públic ha entès que el nostre esport passa necessàriament per la seguretat», conclou pel que fa a aquest aspecte.Aman Barfull lloa la capacitat de reacció que van tenir a l’hora de reparar els danys pel temporal que uns dies abans de l’inici de la prova va destrossar tota la feina feta: «En veure com van quedar després del temporal de la nit del dimarts el shakedown i el tram urbà de Salou, literalment destruïts, i en comprovar que es van poder disputar unes hores després sense el més mínim problema, un se n’adona de la força del Ral·liRACC per superar obstacles».Pel que fa a la competitivitat de la cita, Barfull remarca que «aquest any també hem viscut en aquest aspecte un dels millors ral·lis que es recorden, amb lluites en totes les categories, emoció, aquesta imprevisibilitat que ens destaca des de fa anys i un resultat final ajustat, proclamant-se a Salou el nou Campió del Món del 2019».Finalment, parla del moment més esperat per a molts, com és el podi d’honor, on es mostren els vencedors de cada categoria. «Vam poder viure també el millor podi que recordem, amb la celebració de l’equip guanyador del ral·li i també la del nou campió mundial, vivint-se molta emotivitat i una tremenda ambientació aportada pels nombrosíssims afeccionats belgues i estonians, la qual cosa va evidenciar la potència dels ral·lis a nivell mundial i també com n’és de bona la renovació de figures en l’elit de l’esport», va finalitzar.