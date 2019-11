Pedro cau de la convocatòria per lesió, Amang titular

Canvi de puntes respecte a l'onze d'Olot

Actualitzada 03/11/2019 a les 11:38

Tot i que la idea inicial de Xavi Bartolo era la de mantenir l'onze d'Olot, el tècnic del Nàstic ha hagut de variar els seus plans.El punta titular, Pedro Martín, s'ha quedat fora de la convocatòria per molèsties i el substitueix Thomas Amang, que finalment no marxa amb la seva selecció i que debuta en Lliga. A més, ho fa com a titular.Bernabé continua actuant sota pals i, en defensa, juguen Pol Valentín en el lateral dret, Juan Rodríguez i Bruno Perone a l'eix i Javi Bonilla en el lateral esquerre.Els dos migcampistes continuen sent Petcoff i David Goldar, mentre que a les bandes actuaran Pol Ballesteros i Brugui. Habran i Amang seran els jugadors més avançats.